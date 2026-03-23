В Україні потепліє до +15°: прогноз погоди на 23 березня 2026

В Україні 23 березня без опадів, вдень до +15°

У понеділок, 23 березня, в Україні очікується суха і тепла погода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с, на півдні та сході – північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +3° до -2°, вдень становитиме +8…+13°. У південних регіонах вночі прогнозують +2…+7°, вдень повітря прогріється до +10…+15°.

У Київській області та столиці також без опадів і з мінливою хмарністю. Температура по області вночі становитиме від +3° до -2°, вдень – +8…+13°. У Києві вночі очікується +0…+2°, вдень – +10…+12°.

До слова, «Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні два дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

У понеділок, 23 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на здоров’я і самопочуття людини.