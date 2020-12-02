В Україні можуть змінити ще чотирьох очільників ОДА – ЗМІ

Банкова готує кадрові зміни серед очільників обласних адміністрацій

Президент Володимир Зеленський може змінити ще чотирьох голів обласних державних адміністрацій. Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела в «Слузі народу».

За даними видання, «Слуги народу» хочуть просунути на посаду керівника Запорізької обласної ради чинного голову ОДА Віталія Боговина.

Також покинути пост може голова Чернігівської облдержадміністрації Ганна Коваленко – вона знаходиться на останніх місяцях вагітності.

Крім цього найближчим часом можуть змінити глав Дніпропетровської і Херсонської ОДА Анатолія Бондаренка та Юрія Гусєва. Останнього можуть призначити керівником Укроборонпрому.

25 листопада президент Зеленський призначив головою Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма.

Також уряд погодив призначення Сергія Гриневецького на посаду глави Одеської ОДА, а Василя Хому – главою Сумської ОДА.