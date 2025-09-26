Головна Новини
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
У Києві без опадів
26 вересня в Україні температура не підніметься вище 19° тепла

Сьогодні, 26 вересня, в Україні очікується невелика хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, у більшості районів північної частини і в повітрі заморозки 0-3°, температура вдень 12-17° тепла, у південних областях, на Закарпатті та в Криму вночі 4-9°, вдень 14-19°.

Прогноз погоди на 26 вересня
Укргідрометцентр

У п'ятницю, 26 вересня, у Києві очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області заморозки 0-3°, температура вдень 12-17° тепла, у столиці вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень близько 15° тепла.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Київа. Вночі 26 вересня в Києві на поверхні грунту заморозки 0-3° – I рівень небезпечності, жовтий. Вночі 26 вересня по Київській області заморозки в повітрі 0-3° – ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Нагадаємо, вночі 25-26 вересня стовпчики термометрів опустяться до +2...+7°C. Різке зниження температури може призвести до перших осінніх заморозків. Наприкінці тижня, після проходження фронту, в Україні знову встановиться поле підвищеного тиску, тож опади припиняться, але холодна погода збережеться.

