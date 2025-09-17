В Україні дощитиме: погода на 17 вересня 2025

На Київщині та у Києві оголошено жовтий рівень небезпечності через сильні опади

У середу, 17 вересня, в Україні прогнозується мінлива хмарність та короткочасні дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, крім сходу, південного сходу та Сумщини, помірні, у Вінницькій, вночі і в Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, вдень і в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях значні дощі, місцями грози.

Вітер південно-східний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°; вдень 20-25°, у західних, більшості північних та Вінницькій областях 15-20°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 9-14°.

У Київській області та столиці очікується значний дощ протягом дня 17 вересня. Вітер південно-східний, з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від 9 до 14°C, вдень – 15-20°C. У Києві вночі 12-14°C, вдень – 15-17°C.

На території Київщини та Києва оголошено жовтий рівень небезпечності через сильні опади. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.

До слова, у третій декаді вересня прогнозується різка зміна погодних умов. Після 20 вересня в Україну прийдуть холодні арктичні маси, і вже в північних, східних та західних областях можуть бути зафіксовані перші заморозки на поверхні ґрунту.

Опадів протягом вересня прогнозується на 20-40% менше за середні показники, що може створити ризики посухи, особливо на Лівобережжі. Це підвищить ймовірність виникнення пожеж, особливо в регіонах з недостатнім рівнем вологості.