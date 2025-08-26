Головна Київ Новини
У Києві та області очікується гроза: оголошено підвищений рівень небезпеки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві та області очікується гроза: оголошено підвищений рівень небезпеки
Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них
фото: glavcom.ua

В Укргідрометцентрі оголосили I рівень небезпечності, жовтий

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини. За їх прогнозами до кінця дня в області можливі грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення пресслужби Українського гідрометцентру.

Згідно з повідомленням, у найближчу годину зі збереженням до кінця дня 26 серпня на території Київщини очікуються грози.

В «Укргідрометцентрі» оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

В Укргідрометцентрі оголосили I рівень небезпечності, жовтий
В Укргідрометцентрі оголосили I рівень небезпечності, жовтий
інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не чіпати металеві вхідні двері, уникати перебування поблизу дерев, не паркувати автотранспорт поруч із деревами.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, 6 липня столицею пройшла потужна гроза. Внаслідок рясних опадів сталося підтоплення декількох вулиць, повалено та пошкоджено десятки дерев.  

