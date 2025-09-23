Україну накриє різке похолодання: названо дату

Причиною похолодання стане проходження холодного атмосферного фронту

Завтра, 24 вересня, температура в більшості областей знизиться до +11...+17°C. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, цього тижня погода в Україні зазнає кардинальних змін. Причиною стане проходження холодного атмосферного фронту.

Вже з 24 вересня холодний фронт почне свій рух із заходу, приносячи дощі в західні, північні та Вінницьку області. Надалі, 25 вересня, опади змістяться на схід. Разом з дощами прийде й суттєве похолодання.

Вночі 25-26 вересня стовпчики термометрів опустяться до +2...+7°C. Різке зниження температури може призвести до перших осінніх заморозків. Наприкінці тижня, після проходження фронту, в Україні знову встановиться поле підвищеного тиску, тож опади припиняться, але холодна погода збережеться.

Нагадаємо, сьогодні, 23 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях невеликий дощ. Вітер південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°, на Волині, Рівненщині та Львівщині 16-21°.

До слова, погода в Україні в середині вересня принесла похолодання та осінні дощі, змусивши багатьох українців діставати теплі речі. Однак сумувати за літом поки що зарано, адже до країни вже повертається тепло.

Як відомо, у понеділок, 22 вересня, температура повітря у столиці прогрілася до +28 градусів. Така погода є нетипово теплою для третьої декади вересня.