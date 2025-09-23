Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україну накриє різке похолодання: названо дату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Україну накриє різке похолодання: названо дату
Цього тижня погода в Україні зазнає кардинальних змін
фото: glavcom.ua

Причиною похолодання стане проходження холодного атмосферного фронту

Завтра, 24 вересня, температура в більшості областей знизиться до +11...+17°C. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, цього тижня погода в Україні зазнає кардинальних змін. Причиною стане проходження холодного атмосферного фронту.

Україну накриє різке похолодання: названо дату фото 1
Україну накриє різке похолодання: названо дату фото 2

Вже з 24 вересня холодний фронт почне свій рух із заходу, приносячи дощі в західні, північні та Вінницьку області. Надалі, 25 вересня, опади змістяться на схід. Разом з дощами прийде й суттєве похолодання.

Вночі 25-26 вересня стовпчики термометрів опустяться до +2...+7°C. Різке зниження температури може призвести до перших осінніх заморозків. Наприкінці тижня, після проходження фронту, в Україні знову встановиться поле підвищеного тиску, тож опади припиняться, але холодна погода збережеться.

Нагадаємо, сьогодні, 23 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях невеликий дощ. Вітер південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°, на Волині, Рівненщині та Львівщині 16-21°.

До слова, погода в Україні в середині вересня принесла похолодання та осінні дощі, змусивши багатьох українців діставати теплі речі. Однак сумувати за літом поки що зарано, адже до країни вже повертається тепло.

Як відомо, у понеділок, 22 вересня, температура повітря у столиці прогрілася до +28 градусів. Така погода є нетипово теплою для третьої декади вересня.

Читайте також:

Теги: погода прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кияни та гості міста отримали несподіваний подарунок від природи – аномально теплий кінець вересня
Аномально теплий кінець вересня. Кияни загорають на пляжах та в парках
Вчора, 16:37
Вихідні та початок тижня будуть досить комфортними, приємними та сонячними, запевняють синоптики
В Україну повернулося літо: що відбувається на київських пляжах
21 вересня, 15:33
У Києві оголощено І рівень небезпечності, жовтий
Сильний дощ та значне похолодання: у Києві 17 вересня очікується негода
16 вересня, 18:27
Прогноз погоди на тиждень 8-14 вересня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 8-14 вересня 2025 року
9 вересня, 08:58
Прогноз погоди на 6 вересня
В Україні мінлива хмарність, без опадів: погода на 6 вересня 2025
6 вересня, 06:00
Прогноз погоди на 4 вересня
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 4 вересня
4 вересня, 06:00
У Києві в середу буде сухо, а повітря прогріється до +22 градусів
Якою буде погода в останні дні літа. Прогноз синоптикині Діденко
26 серпня, 14:43
Прогноз погоди на 25 серпня
Переважно ясно, подекуди короткочасні дощі: погода на 25 серпня
25 серпня, 06:07
У Прикарпатті температура опустилася майже до 0°С
У Прикарпатті температура опустилася майже до 0°С
24 серпня, 10:00

Події в Україні

Китайське вантажне судно тричі за місяць швартувалося у Криму – FT
Китайське вантажне судно тричі за місяць швартувалося у Криму – FT
Україну накриє різке похолодання: названо дату
Україну накриє різке похолодання: названо дату
Карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2025 року
«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів після ворожого обстрілу
«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів після ворожого обстрілу
Втрати ворога станом на 23 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 23 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua