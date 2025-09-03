Головна Новини
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня

Іванна Гончар
Іванна Гончар
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Прогноз погоди на 3 вересня
На Закарпатті та Прикарпатті вдень мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза

У середу, 3 вересня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та мінімальні опади місцями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-східний, на заході країни південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 10-15°, у західних областях до 17°, вдень 24-29°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 27-32°; на північному сході країни вночі 8-13°, вдень 21-26°.

На Київщині та в столиці мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 24-29°; у Києві вночі 13-15°, вдень 24-26°.

Сьогодні, 3 вересня, у світі відзначають Всесвітній день пошуку талантів. За церковним календарем віряни вшановують пам’ять священномученика Анфима.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 3 вересня 2025 року.

