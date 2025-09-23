Кияни насолоджуються останнім теплим днем перед похолоданням (фото)

Повітря у Києві прогрілося до +25 градусів

У столиці тримається аномально тепла для вересня погода, яка розпочалася ще у суботу, 20 вересня. Користуючись нагодою, жителі Києва масово відпочивають біля водойм, насолоджуючись останніми теплими днями. Про це повідомляє «Главком».

Останні теплі дні у Києві фото: glavcom.ua

В останній теплий день кияни вирішили відпочити біля води фото: glavcom.ua

На столичних пляжах сьогодні людно фото: glavcom.ua

Біля озер та річок можна побачити людей, які купаються, засмагають та просто відпочивають, розстеливши покривала на траві. Дехто приходить разом зі своїми домашніми улюбленцями.

Кияни зазорають та купаються у водоймах фото: glavcom.ua

Однак, вже завтра, 24 вересня, у Києві очікується різке похолодання. А вночі з 25 по 27 вересня, за повідомленням Українського гідрометеорологічного центру,на території Київщини прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту до 0-3° морозу.

Синоптики попереджають про I рівень небезпечності (жовтий), мешканцям міста та області варто підготуватися до значного зниження температури.

Сьогодні, 23 вересня, у Києві тримається аномально тепла погода, повітря прогрілося до літніх 25 градусів. Учора, 22 вересня, температура повітря у столиці трималася на рівні +28 градусів, кияни загорали на пляжах та в парках. А вже за кілька днів жителям столиці та Київської області доведеться терміново утеплятися та рятувати від перших заморозків залишки городини.