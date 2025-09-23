Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кияни насолоджуються останнім теплим днем перед похолоданням (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Кияни насолоджуються останнім теплим днем перед похолоданням (фото)
Останні теплі дні у Києві. 23 вересня 2025 року
колаж: glavcom.ua

Повітря у Києві прогрілося до +25 градусів

У столиці тримається аномально тепла для вересня погода, яка розпочалася ще у суботу, 20 вересня. Користуючись нагодою, жителі Києва масово відпочивають біля водойм, насолоджуючись останніми теплими днями. Про це повідомляє «Главком».

Останні теплі дні у Києві
Останні теплі дні у Києві
фото: glavcom.ua
Останні теплі дні у Києві
Останні теплі дні у Києві
фото: glavcom.ua
В останній теплий день кияни вирішили відпочити біля води
В останній теплий день кияни вирішили відпочити біля води
фото: glavcom.ua
Останні теплі дні у Києві
Останні теплі дні у Києві
фото: glavcom.ua
Останні теплі дні у Києві
Останні теплі дні у Києві
фото: glavcom.ua
Останні теплі дні у Києві
Останні теплі дні у Києві
фото: glavcom.ua
Останні теплі дні у Києві
Останні теплі дні у Києві
фото: glavcom.ua
На столичних пляжах сьогодні людно
На столичних пляжах сьогодні людно
фото: glavcom.ua
Останні теплі дні у Києві фото: glavcom.ua
Останні теплі дні у Києві фото: glavcom.ua
фото: glavcom.ua
Останні теплі дні у Києві
Останні теплі дні у Києві
фото: glavcom.ua

Біля озер та річок можна побачити людей, які купаються, засмагають та просто відпочивають, розстеливши покривала на траві. Дехто приходить разом зі своїми домашніми улюбленцями.

Останні теплі дні у Києві
Останні теплі дні у Києві
фото: glavcom.ua
Останні теплі дні у Києві
Останні теплі дні у Києві
фото: glavcom.ua

Кияни зазорають та купаються у водоймах
Кияни зазорають та купаються у водоймах
фото: glavcom.ua
Останні теплі дні у Києві
Останні теплі дні у Києві
фото: glavcom.ua
Останні теплі дні у Києві
Останні теплі дні у Києві
фото: glavcom.ua
Останні теплі дні у Києві
Останні теплі дні у Києві
фото: glavcom.ua

Однак, вже завтра, 24 вересня, у Києві очікується різке похолодання. А вночі з 25 по 27 вересня, за повідомленням Українського гідрометеорологічного центру,на  території Київщини прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту до 0-3° морозу.

Синоптики попереджають про I рівень небезпечності (жовтий), мешканцям міста та області варто підготуватися до значного зниження температури. 

Сьогодні, 23 вересня, у Києві тримається аномально тепла погода, повітря прогрілося до літніх 25 градусів. Учора, 22 вересня, температура повітря у столиці трималася на рівні +28 градусів, кияни загорали на пляжах та в парках. А вже за кілька днів жителям столиці та Київської області доведеться терміново утеплятися та рятувати від перших заморозків залишки городини.

Теги: Київ відпочинок погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На цей час відомо про 23 загиблих внаслідок обстрілу Києва 28 серпня
Зеленський про пошукові роботи в Києві: Доля вісьмох людей залишається невідомою
29 серпня, 10:12
Російський удар по Києву забрав життя 19 людей
Келлог про російський удар по Києву: загрожує миру, якого прагне Трамп
28 серпня, 18:57
Правоохоронці повернули потерпілій вилучені кошти та продовжують проводити всі необхідні слідчі дії для встановлення осіб, причетних до вчиненого злочину
Афера з «російськими ліками»: поліція повернула майже 1 млн грн пенсіонерці, які вона віддала шахраям
3 вересня, 07:34
У Києві тривога тривала 29 хвилин
У Києві тривога тривала 29 хвилин
10 вересня, 20:34
У Києві без опадів
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
13 вересня, 06:04
Департамент фінансів КМДА рекомендує Кличку переглянути тарифну політику та встановити нові ціни на перевезення з урахуванням економічної ситуації
Кличко відповів на чутки про подорожчання проїзду
9 вересня, 14:59
У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту
Рух Броварським проспектом частково обмежено до 3 жовтня (схема)
15 вересня, 13:03
Магістральна тепломережа на вулиці Діловій була збудована ще у 1972 роц
Київ завершує модернізацію магістральної тепломережі на вулиці Діловій у Печерському районі (фото)
16 вересня, 11:05
Підпал автомобіля Toyota було здійснено за допомогою пляшки із легкозаймистою речовиною, яку підпалили та поклали під транспортний засіб
Чоловік спалив автомобіль Тoyota, який помилково прийняв за машину кривдника
18 вересня, 10:28

Новини

Кияни насолоджуються останнім теплим днем перед похолоданням (фото)
Кияни насолоджуються останнім теплим днем перед похолоданням (фото)
Депутат Київради Андрій Вітренко ініціював відставку мера Віталія Кличка
Депутат Київради Андрій Вітренко ініціював відставку мера Віталія Кличка
Новий скандал у Києві. Біля Русанівської протоки невідомі вирубали дерева та почали будівництво
Новий скандал у Києві. Біля Русанівської протоки невідомі вирубали дерева та почали будівництво
На Київщину сунуть перші заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки
На Київщину сунуть перші заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки
Київ почав зупиняти транспорт на хвилину мовчання: бурхлива реакція соцмереж
Київ почав зупиняти транспорт на хвилину мовчання: бурхлива реакція соцмереж
Довічне за вбивство підлітка на фунікулері: реакція українців на вирок суду
Довічне за вбивство підлітка на фунікулері: реакція українців на вирок суду

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua