Кияни насолоджуються останнім теплим днем перед похолоданням (фото)
Повітря у Києві прогрілося до +25 градусів
У столиці тримається аномально тепла для вересня погода, яка розпочалася ще у суботу, 20 вересня. Користуючись нагодою, жителі Києва масово відпочивають біля водойм, насолоджуючись останніми теплими днями. Про це повідомляє «Главком».
Біля озер та річок можна побачити людей, які купаються, засмагають та просто відпочивають, розстеливши покривала на траві. Дехто приходить разом зі своїми домашніми улюбленцями.
Однак, вже завтра, 24 вересня, у Києві очікується різке похолодання. А вночі з 25 по 27 вересня, за повідомленням Українського гідрометеорологічного центру,на території Київщини прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту до 0-3° морозу.
Синоптики попереджають про I рівень небезпечності (жовтий), мешканцям міста та області варто підготуватися до значного зниження температури.
Сьогодні, 23 вересня, у Києві тримається аномально тепла погода, повітря прогрілося до літніх 25 градусів. Учора, 22 вересня, температура повітря у столиці трималася на рівні +28 градусів, кияни загорали на пляжах та в парках. А вже за кілька днів жителям столиці та Київської області доведеться терміново утеплятися та рятувати від перших заморозків залишки городини.
