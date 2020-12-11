За добу в Києві знову майже 1,9 тис. нових хворих на коронавірус

Захворюваність на коронавірус не йде на спад

У столиці найбільша добова кількість підтверджених випадків коронавірусу серед усіх регіонів України

За минулу добу, 10 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1880 людей. Це на 19 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 9 грудня було 1899 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 88317 випадків захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) та Дніпропетровській (759) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 26847 осіб, померли 1525 осіб.

У Київській області зафіксовано 46998 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 787 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 714 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 18270 осіб, померли 789 людей.

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 872228 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 10 грудня зафіксовано 13514 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 10 грудня у Києві було підтверджено 86437 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 1899 осіб.

У Київській області було зафіксовано 46211 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 714 нових хворих.

Нагадаємо, раніше найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.