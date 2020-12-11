В Україні повторні випадки зараження Covid-19 зафіксовані у кількох областях ─ Степанов

Повторні зараження коронавірусом виявлені в Чернівецькій області, і в Кіровоградській області, і в інших областях, - міністр

Люди, які вперше перехворіли від 3 до 5 місяців тому, захворіли вдруге, ─ міністр

В Україні почали фіксувати повторні випадки зараження корона вірусом. Про це заявив на міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За словами урядовця, в країні ведеться облік хворих на Covid-19 в електронній системі епідеміологічного нагляду і повторні випадки зараження корона вірусом вже виявили у багатьох областях.

«Ми почали фіксувати таких хворих (повторно заражених коронавірусом, ─ ред.) і в Чернівецькій області, і в Кіровоградській області, і в інших областях. Це люди, які вперше перехворіли від 3 до 5 місяців тому. І зараз вони захворіли вдруге», ─ зазначив він.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 10 грудня коронавірус підтвердився у 13 514 людей. Також минулої доби: госпіталізовано – 2 846 осіб, летальних випадків – 285, одужало – 15 327 осіб, здійснено тестувань за добу – 60 847 (зокрема методом ПЛР – 39 519, методом ІФА – 21 328). За весь час пандемії в Україні захворіло – 872 228 осіб, одужало – 480 348 осіб, летальних випадків – 14 755, проведено ПЛР-тестувань – 4 957 299.

Нагадаємо, в. о. голови Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузин повідомив, що вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику.

Україна може отримати першу вакцину від коронавірусу у січні 2021 року, якого саме виробника - невідомо.

8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

До слова, у світі станом на 11 грудня коронавірус зафіксували у 70,7 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,5 млн осіб, а одужали понад 49,1 млн людей.