В Україні оголошено штормове попередження



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Цієї ночі більшість областей накриє туман

В Україні оголосили штормове попередження — очікується туман, видимість 200-500 м, передає Укргідрометцентр.

«Ввечері 15 січня, вночі та вранці 16 січня у більшості областей країни туман, видимість 200-500 м ( І рівень небезпечності, жовтий)», — йдеться у повідомленні.

Крім того, штормове попередження оголошено по Києву та області.

Нагадаємо, у четвер, 16 січня, у Києві очікується суха погода з невеликим зниженням температури повітря.

Раніше повідомлялося, що морози прийдуть в Україну на Водохреща, а саме 18−19 січня.

Нагадаємо, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАНУ Віра Балабух повідомила, що на українців цього року чекає тепла зима, спекотне літо, опади нижче норми й різка зміна температур. Вона зазначила, що 2020 рік буде багато в чому схожий на минулий 2019-й. Але очікується більше ураганів і повеней. Причина тому – зміни в глобальній циркуляції повітря.