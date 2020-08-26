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    У світі

    Прем’єр Фінляндії хоче скоротити робочий день

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    Прем&rsquo;єр-міністр Фінляндії Санна Марін - Прем’єр Фінляндії хоче скоротити робочий день
    Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін

    Ідею скорочення робочого дня і переходу на чотириденний робочий тиждень 34-річна Марін висувала ще до того, як стала прем’єр-міністром

    Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що вважає скорочення восьмигодинного робочого дня до шести одним зі своїх пріоритетних завдань.

    Про це вона сказала на виступі, присвяченому її обранню правлячої Соціал-демократичною партією, передає газета Helsinki Times.

    Під час виступу у понеділок вона заявила, що партія повинна створити «чітке бачення і конкретний план» для скорочення робочого дня.

    За її словами, допомогти в цьому має підвищення робочої ефективності.

    При цьому вона вказала на дослідження, які говорять про те, що людям, які працюють шість годин, можна платити стільки ж, як і за восьмигодинний робочий день.

    Ідею скорочення робочого дня і переходу на чотириденний робочий тиждень 34-річна Марін висувала ще до того, як стала прем’єр-міністром, нагадує агентство Reuters. Зараз вона наполягає, що це допоможе підвищити зайнятість в країні під час пандемії коронавірусу.

    https://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/politics/18003-social-democrats-to-continue-pursuit-of-shorter-working-times-confirms-marin.html
    Фінляндія робота
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