Прем’єр Фінляндії хоче скоротити робочий день



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Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін

Ідею скорочення робочого дня і переходу на чотириденний робочий тиждень 34-річна Марін висувала ще до того, як стала прем’єр-міністром

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що вважає скорочення восьмигодинного робочого дня до шести одним зі своїх пріоритетних завдань.

Про це вона сказала на виступі, присвяченому її обранню правлячої Соціал-демократичною партією, передає газета Helsinki Times.

Під час виступу у понеділок вона заявила, що партія повинна створити «чітке бачення і конкретний план» для скорочення робочого дня.

За її словами, допомогти в цьому має підвищення робочої ефективності.

При цьому вона вказала на дослідження, які говорять про те, що людям, які працюють шість годин, можна платити стільки ж, як і за восьмигодинний робочий день.

Ідею скорочення робочого дня і переходу на чотириденний робочий тиждень 34-річна Марін висувала ще до того, як стала прем’єр-міністром, нагадує агентство Reuters. Зараз вона наполягає, що це допоможе підвищити зайнятість в країні під час пандемії коронавірусу.