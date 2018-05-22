В Україні почали діяти нові правила виписки рецептів для ліків

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Головні зміни стосуються нормативного регулювання впровадження електронного рецепту

Сьогодні, 22 травня, набули чинності нові вимоги до виписки рецептів на ліки та медвироби.

Відповідний наказ МОЗ України (№735 від 18.04.2018) було опубліковано в Офіційному віснику України, повідомляє прес-служба міністерства.

Зазначається, що головні зміни стосуються нормативного регулювання впровадження електронного рецепту. Проте поки електронний рецепт буде поступово впроваджуватися, нові поля заповнюватимуться на паперових бланках.

Нове в правилах виписування рецептів:

1. Рецепти форми ф-1 мають містити таку інформацію про лікаря:

Найменування закладу охорони здоров’я або ПІП ФОП;

Адреса закладу охорони здоров’я або ФОП;

Код ЄДРПОУ/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків;

2. Реквізити ліцензії на медичну практику або рішення органу ліцензування.Червоний штамп «Вартість підлягає відшкодуванню» замінено на нове додаткове поле у рецепті: «Джерело фінансування», в якому зазначається назва урядової або муніципальної програми для пільгового відпуску лікарських засобів. Це поле в електронному рецепті дозволить чіткіше контролювати виконання урядових та регіональних програм.

3. У відомостях про пацієнта лікар має зазначити прізвище, ініціали та вік пацієнта, а також номер його амбулаторної чи стаціонарної картки. Номер картки поєднуватиме історію лікування пацієнта з усіма даними про нього в системі E-health. Також він допоможе уникнути плутанини, у разі якщо різні пацієнти матимуть однакові імена та дату народження.

4. Назва лікарського засобу зазначається латинською мовою за назвою діючої речовини (МНН – міжнародною непатентованою назвою).

Також в МОЗ наголосили, що нові вимоги стосуються лише рецептів форми ф-1.Заклади охорони здоров’я можуть використовувати стару форму паперового рецепту ф-1 з червоною печаткою «вартість підлягає відшкодуванню» до того часу, поки наявні бланки не закінчяться. Нові вимоги до рецепту не розповсюджуватимуться на рецепти на препарати інсуліну, допоки до електронного реєстру пацієнтів, що потребують інсулінотерапії не будуть внесені необхідні технічні зміни.

Зазначається, що електронний рецепт – це цифровий аналог рецептів на паперових бланках. У ньому буде вказано, хто виписав рецепт та яку активну речовину призначено пацієнтові. Такий рецепт підписуватиметься електронним підписом. Цей документ одразу потраплятиме в систему, де його можуть побачити провізори. Пацієнт отримуватиме СМС-повідомлення з номером рецепту, який треба назвати в аптеці. Доступ до електронної системи рецептів буде обмежений.