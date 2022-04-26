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    В Україні почав курсувати евакуаційний медпотяг

    Україною почав курсувати медичний евакуаційний потяг&nbsp; - В Україні почав курсувати евакуаційний медпотяг
    Україною почав курсувати медичний евакуаційний потяг 
    фото: Лікарі без кордонів

    Спеціальний потяг уже вивіз із неспокійних регіонів України понад 300 хворих

    Українськими залізними дорогами почав курсувати медичний потяг, який евакуює з «гарячих точок»мирних мешканців, які мають проблеми зі здоров'ям. Інформація про це з'явилася у Facebook-спільноті «Лікарі без кордонів».

    За допомогою медичного евакуаційного потяга лікарі вже евакуювали з «гарячих» областей України хворих, поранених і травмованих громадян для подальшого лікування у медзакладах на відносно безпечній території України.

    Станом на зараз медики вже вивезли із зон бойових дій майже 300 пацієнтів разом із членами їхніх сімей. Усі вони скористалися медичним евакуаційним потягом.

    Його вагони обладнані, як міні-палати та операційні. Є набір необхідної техніки для підтримки дихання пацієнтів, які того потребують. Також є спеціальні лікарняні «каталки», призначені для переміщення й транспортування хворих.

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    В Україні почав курсувати евакуаційний медпотяг
    В Україні почав курсувати евакуаційний медпотяг
    фото: Лікарі без кордонів

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Луганщині окупанти зруйнували майже всі лікарні.

    Люди втратили доступ до кваліфікованої медичної допомоги та ліків.

    Теги: росія війна потяг парамедики
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    В Україні почав курсувати евакуаційний медпотяг