На Житомирщині медики врятували дитину, яка постраждала під час обстрілу окупантів (відео)

Дворічному хлопчикові довелося ампутувати обидві кінцівки

У Коростені на Житомирщині медики врятували хлопчика, який отримав серйозні пошкодження під час обстрілу окупантами приватного сектору. Про це пише «Суспільне».

За словами директора Коростенської міської лікарні Сергія Ковердуна, обстріл стався вночі шостого березня. Під час авіаудару руйнування зазнали 10 приватних будинків. Внаслідок чого постраждали п'ятеро людей, серед яких – дворічний хлопчик.

«Ми дитину врятували, правда, ампутували дві кінцівки, двоє ніжок. Дитині два роки і сім місяців – ми зробили все можливе, стабілізували його стан і відправили на подальше лікування. Ми перебазувалися практично у підвал, але працюємо цілодобово і оперуємо людей, а також робимо все можливе, щоб полегшити нашим людям умови, які створила війна», – розповів Сергій Ковердун.

Автор: Суспільне

Нагадаємо, за 16 днів війни в Україні від рук окупанта загинуло 79 дітей та майже 100 поранено.

Найбільше постраждалих дітей у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Житомирській областях. Ці дані не є остаточними через відсутність можливості огляду місць обстрілу, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії.

Наразі зруйновано більш як 280 навчальних закладів, дев’ять з них знищено повністю. У Донецькій області пошкоджено 110 навчальних закладів, у Сумській ‒ 28, в Києві ‒ 17 та понад 10 закладів дитячих лікувальних установ.

Ювенальні прокурори продовжують фіксувати всі злочини, вчинені збройними силами РФ проти дітей.

Нагадаємо, кількість українських дітей, які разом з батьками стали біженцями, рятуючись від російської агресії, перевищила один мільйон.

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