В Україні подорожчає вища освіта: на які спеціальності хочуть підняти ціни



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Кабмін підготував проект постанови про підвищення вартості навчання студентів за контрактом

Міносвіти пропонує для громадського обговорення проект постанови Кабміну, якою регламентується визначення вартості навчальної послуги у закладах вищої освіти за контрактною формою навчання.

Відповідний документ оприлюднений на сайті відомства.

Нововведення стосуватиметься наступних спеціальностей:

культура і мистецтво,

гуманітарні науки,

соціальні та поведінкові науки,

журналістика,

управління та адміністрування,

право,

архітектура та будівництво,

ветеринарна медицина,

охорона здоров'я,

сфера обслуговування,

публічне управління та адміністрування,

міжнародні відносини.

«Встановити, що вартість освітньої послуги із здобуття вищої освіти освітнього ступеня бакалавра, магістра за перший курс (рік) навчання при укладанні Договору про надання освітніх послуг між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою за переліком спеціальностей (спеціалізацій), для яких визначається індикативна собівартість встановлюється закладом вищої освіти не нижче індикативної собівартості, якщо заклад вищої освіти впродовж попереднього календарного року здійснював підготовку фахівців відповідного ступеня вищої освіти та спеціальності (спеціалізації) за денною формою здобуття освіти за державним або регіональним замовленням», - йдеться в проекті постанови.

Індикативна собівартість буде визначатися як 60% у 2020 році, 70% у 2021 році, 80% з 2022 року.

Індикативну собівартість пропонується зменшити для вечірньої форми здобуття освіти на 25%, для заочної та дистанційної форм - на 50%, та збільшити на 30% для освітнього ступеня магістра.