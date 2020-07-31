В Україні похолодає, місцями прийдуть дощі: прогноз погоди на 31 липня



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В Україні похолодає, місцями прийдуть дощі

Дощі з грозами й навіть подекуди зливи зі шквалами пройдуть в прикарпатських областях, на Сході та у південній частині

Погода в Україні у п’ятницю, 31 липня, буде теплою та подекуди дощовою. Спека трохи відступить з України, натомість на більшості території будуть комфортні +22…+25 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Чернівецькій області місцями короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +20...+27 градусів, у Рівненській області +19...+24 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +20...+26 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, вдень місцями гроза, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +23...+28 градусів, в Кіровоградській і Дніпропетровській областях +25...+30 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +25...+31 градус.

На півдні України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +26...+33 градуси.

За прогнозом погоди на п'ятницю, 31 липня, в Києві без опадів, мінлива хмарність, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+24 градуси, вночі +14...+16 градусів.