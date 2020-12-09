В Україні прибутки великих та середніх підприємств зменшилися майже у чотири рази
За січень вересень 2020 року загалом підприємства отримали 93,3 млрд грн прибутку
Великі та середні підприємства України за три квартали 2020 року загалом отримали 93,3 млрд грн прибутку, що майже у 3,7 раза менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Про це повідомляє Державна служба статистики.
Зазначається, що за січень-вересень 2020 року фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств становив 93,3 млрд грн прибутку, тоді як за січень-вересень 2019 року цей показник сягав 342,8 млрд грн.
У Держстаті інформують, що прибуткові великі та середні підприємства отримали за три квартали 2020 року 411,8 млрд грн прибутку (на 9,5% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), а збиткові великі та середні підприємства зазнали 318,5 млрд грн збитків (у 2,8 раза більше, ніж за січень-вересень 2019 року).
Загалом серед великих та середніх підприємств частка збиткових за вказаний період становила 34,8% (у січні-вересні 2019 року – 22,7%).
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