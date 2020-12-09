В Україні прибутки великих та середніх підприємств зменшилися майже у чотири рази

Загалом серед великих та середніх підприємств частка збиткових за вказаний період становила 34,8% (у січні-вересні 2019 року – 22,7%)

За січень вересень 2020 року загалом підприємства отримали 93,3 млрд грн прибутку

Великі та середні підприємства України за три квартали 2020 року загалом отримали 93,3 млрд грн прибутку, що майже у 3,7 раза менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Зазначається, що за січень-вересень 2020 року фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств становив 93,3 млрд грн прибутку, тоді як за січень-вересень 2019 року цей показник сягав 342,8 млрд грн.

У Держстаті інформують, що прибуткові великі та середні підприємства отримали за три квартали 2020 року 411,8 млрд грн прибутку (на 9,5% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), а збиткові великі та середні підприємства зазнали 318,5 млрд грн збитків (у 2,8 раза більше, ніж за січень-вересень 2019 року).

Загалом серед великих та середніх підприємств частка збиткових за вказаний період становила 34,8% (у січні-вересні 2019 року – 22,7%).

Нагадаємо, що уряд знизив податкове навантаження на сільськогосподарські кооперативи.

Як повідомлялося, Нацбанк повідомив про скорочення прибутків банків на понад 20%.