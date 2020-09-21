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    В Україні різко зросла кількість випадків домашнього насильства

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    Зеленський вважає, що домашнє насильство є проблемою номер два в Україні після коронавірусу - В Україні різко зросла кількість випадків домашнього насильства
    Зеленський вважає, що домашнє насильство є проблемою номер два в Україні після коронавірусу

    За перші 6 місяців 2020 року кількість випадків домашнього насильства зросла удвічі

    В Україні за перші шість місяців 2020 року правоохоронці отримали майже в два рази більше повідомлень про домашнє насильство, ніж це було минулого року. Про це Володимир Зеленський заявив в ході зустрічі з представниками громадських і міжнародних.

    «В умовах пандемії Covid-19 проблемою номер два після самого вірусу стало збільшення домашнього насильства. Як приклад, тільки за перші півроку поліція отримала майже в два рази більше звернень щодо домашнього насильства, ніж у минулому півріччі», – повідомив Зеленський.

    Нагадаємо, що з літа 2020 року в Україні різко зросла кількість випадків домашнього насильства.

    До слова, напередодні на Полтавщині чоловік погрожував підірвати двох жінок - свою дружину та її мати. 

    Зазначимо. що 17 липня 2020 року у Верховній Раді зареєстровано законопроект №3908 про збільшення адміністративного покарання за домашнє насильство. Законопроект пропонує ввести штраф у розмірі від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 грн до 34 000 грн). У разі повторного порушення – збільшити штраф від 34 000 грн до 68 000 грн.

    На сьогодні штраф за насильство у  сім’ї становить від 170 до 340 грн, а за повторне протягом року – від 340 до 680 грн.


    Володимир Зеленський домашнє насильство президент поліція
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