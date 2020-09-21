В Україні різко зросла кількість випадків домашнього насильства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленський вважає, що домашнє насильство є проблемою номер два в Україні після коронавірусу

За перші 6 місяців 2020 року кількість випадків домашнього насильства зросла удвічі

В Україні за перші шість місяців 2020 року правоохоронці отримали майже в два рази більше повідомлень про домашнє насильство, ніж це було минулого року. Про це Володимир Зеленський заявив в ході зустрічі з представниками громадських і міжнародних.

«В умовах пандемії Covid-19 проблемою номер два після самого вірусу стало збільшення домашнього насильства. Як приклад, тільки за перші півроку поліція отримала майже в два рази більше звернень щодо домашнього насильства, ніж у минулому півріччі», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, що з літа 2020 року в Україні різко зросла кількість випадків домашнього насильства.

До слова, напередодні на Полтавщині чоловік погрожував підірвати двох жінок - свою дружину та її мати.

Зазначимо. що 17 липня 2020 року у Верховній Раді зареєстровано законопроект №3908 про збільшення адміністративного покарання за домашнє насильство. Законопроект пропонує ввести штраф у розмірі від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 грн до 34 000 грн). У разі повторного порушення – збільшити штраф від 34 000 грн до 68 000 грн.

На сьогодні штраф за насильство у сім’ї становить від 170 до 340 грн, а за повторне протягом року – від 340 до 680 грн.



