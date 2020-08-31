Велика Британія та Швейцарія закликали розслідувати насильство на Марші рівності в Одесі



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30 серпня в Одесі відбувся Маршу рівності, куди прийшли його противники - представники організації «Традиція і порядок»

Насильство проти учасників демонстрації було злочином на ґрунті ненависті, - британський дипломат

Посол Великої Британії в Україні та посольство Швейцарії засудили насильство на одеському Марші рівності у неділю, 30 серпня, та закликали українську владу провести належне розслідування нападу як злочину на ґрунті ненависті.

Відповідні заяви європейські дипломати опублікували 31 серпня у своїх офіційних Twitter-каналах.

Посол Британії Мелінда Сіммонс заявила, що «вражена нападом» на Марш рівності в Одесі.

«Насильство проти учасників демонстрації було злочином на ґрунті ненависті», - зазначила дипломат.

Appalled by the attack on the Odesa Equality March yesterday. Democracy is founded on respect for human rights. The #violence against marchers was a hate crime and I call on police to investigate it as a hate crime #Ukraine — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) August 31, 2020

Сіммонс закликаю поліцію розслідувати напад саме як злочин, скоєний на ґрунті ненависті.

Посольство Швейцарії в Україні також звернулося до поліції з закликом провести належне розслідування нападу.

«Швейцарія закликає Україну забезпечувати рівні права для всіх і провести належне розслідування заяв про злочини на ґрунті ненависті та актів насильства у відношенні до ЛГБТКІ-спільноти», - сказано в заяві посольства.

Condemning the violence during the #OdesaPride2020 march on 30 August, Switzerland calls on #Ukraine to ensure equal rights for all and conduct a proper investigation into allegations of hate crime and violence against #LGBTIQ community @NPU_GOV_UA #StandUp4HumanRights — Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) August 31, 2020

Як повідомлялося, 30 серпня в Одесі поліція затримала майже 20 осіб за участь у сутичках на Думській площі.

Нагадаємо, в Одесі сталися сутички перед початком «Маршу рівності». До місця проведення маршу прийшли прихильники «традиційних цінностей», щоб провести власну акцію.