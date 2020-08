Велика Британія та Швейцарія закликали розслідувати насильство на Марші рівності в Одесі

Насильство проти учасників демонстрації було злочином на ґрунті ненависті, - британський дипломат

Посол Великої Британії в Україні та посольство Швейцарії засудили насильство на одеському Марші рівності у неділю, 30 серпня, та закликали українську владу провести належне розслідування нападу як злочину на ґрунті ненависті.

Відповідні заяви європейські дипломати опублікували 31 серпня у своїх офіційних Twitter-каналах.

Посол Британії Мелінда Сіммонс заявила, що «вражена нападом» на Марш рівності в Одесі.

«Насильство проти учасників демонстрації було злочином на ґрунті ненависті», - зазначила дипломат.

Appalled by the attack on the Odesa Equality March yesterday. Democracy is founded on respect for human rights. The #violence against marchers was a hate crime and I call on police to investigate it as a hate crime #Ukraine