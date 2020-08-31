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    Події в Україні

    Велика Британія та Швейцарія закликали розслідувати насильство на Марші рівності в Одесі

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    30 серпня в Одесі відбувся Маршу рівності, куди прийшли його противники - представники організації &laquo;Традиція і порядок&raquo; - Велика Британія та Швейцарія закликали розслідувати насильство на Марші рівності в Одесі
    30 серпня в Одесі відбувся Маршу рівності, куди прийшли його противники - представники організації «Традиція і порядок»

    Насильство проти учасників демонстрації було злочином на ґрунті ненависті, - британський дипломат

    Посол Великої Британії в Україні та посольство Швейцарії засудили насильство на одеському Марші рівності у неділю, 30 серпня, та закликали українську владу провести належне розслідування нападу як злочину на ґрунті ненависті. 

    Відповідні заяви європейські дипломати опублікували 31 серпня у своїх офіційних Twitter-каналах.

    Посол Британії Мелінда Сіммонс заявила, що «вражена нападом» на Марш рівності в Одесі.

    «Насильство проти учасників демонстрації було злочином на ґрунті ненависті», - зазначила дипломат. 

    Сіммонс закликаю поліцію розслідувати напад саме як злочин, скоєний на ґрунті ненависті.

    Посольство Швейцарії в Україні також звернулося до поліції з закликом провести належне розслідування нападу.

    «Швейцарія закликає Україну забезпечувати рівні права для всіх і провести належне розслідування заяв про злочини на ґрунті ненависті та актів насильства у відношенні до ЛГБТКІ-спільноти», - сказано в заяві посольства.

    Як повідомлялося, 30 серпня в Одесі поліція затримала майже 20 осіб за участь у сутичках на Думській площі.

    Нагадаємо, в Одесі сталися сутички перед початком «Маршу рівності». До місця проведення маршу прийшли прихильники «традиційних цінностей», щоб провести власну акцію.

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