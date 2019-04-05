Які аналізи справді можуть показати наявність наркотиків і алкоголю в крові

Перед телекамерою в медпункті НСК «Олімпійський» медики взяли у Президента України аналіз крові. Петро Порошенко

Сьогодні, 5 квітня, Петро Порошенко і Володимир Зеленський здали окремо медичні аналізи

Для виявлення наркотиків і алкоголю використовують різні тести. Серед них дихальний тест, аналіз сечі, волосся, нігтів. Аналіз крові є найбільш інвазивною формою аналізу на наркотики. Також його широко використовують для встановлення факту алкогольного сп’яніння. Токсини наркотиків за допомогою аналізу крові можна виявити тільки протягом 48 годин і за умови хронічного вживання. Якщо людина навіть і вживала наркотики, вона може пройти детоксикацію і результати аналізів не дозволять виявити наркотичні речовини чи алкоголь.

Отож, розділимо тести на вміст алкоголю і наркотичних речовин на кілька категорій:

Аналіз сечі

Оральний аналіз

Аналіз волосся

Дихальний тест

Аналіз крові

Аналіз сечі - найбільш поширений тест на наявність наркотиків. Різні наркотики можуть бути виявлені в сечі впродовж різного періоду часу, наприклад:

Алкоголь – 7 – 12 годин

Амфетаміни - від 1 до 2 днів

Метамфетаміни - від 2 до 10 днів (час залежить від частоти вживання)

Каннабіноїди - від 2 до 4 днів

Метаболіти кокаїну - від 2 до 4 днів

Фенциклідин - від 14 до 30 днів (довше у хронічних споживачів)

Опіати - до 2 днів

Барбітурати - від 1 дня до 3 тижнів (в залежності від тривалості впливу)

Бензодіазепіни - від 3 днів до 6 тижнів (довше у хронічних споживачів)

Метадон - 3 дні

Пропоксифен - від 6 годин до 2 днів.

Аналіз сечі можна також використовувати для виявлення алкоголю, але впродовж 7 – 12 годин.

Оральний аналіз - тест на наркотики з використанням мазка. Він менш інвазивний, і може бути проведений в будь-якому місці і в будь-який час. Такий тест проводиться для визначення, чи вживала людина наркотики нещодавно, і спрямований на такі препарати як опіати, маріхуана, кокаїн та фенциклідин. Недоліком такого тесту є те, що наркотик можна виявити тільки якщо його вживали менш ніж за 48 годин до тестування. Перевага орального тесту полягає в тому, що підробити зразок в порожнині рота важко, і речовина визначається миттєво.

Аналіз волосся часто використовують завдяки його довговічності. Цей аналіз не допоможе визначити поточне вживання, проте допомагає визначити вживання наркотику в минулому, у довгостроковому періоді. На відміну від обмежень аналізів сечі, крові або дихання, аналіз волосся може визначити повторне вживання наркотиків строком від 90 днів. Підробити результат аналізу волосся також складно.

Дихальний тест на алкоголь визначає вміст алкоголю в крові шляхом вимірювання % алкоголю в диханні у спеціальний апарат. Існує 3 типи апаратів для визначення вмісту алкоголю в диханні людини:

1) апарат, який використовує хімічну реакцію з участю алкоголю на колірному індикаторі,

2) апарат, який вимірює рівень алкоголю інфрачервоною спектроскопією,

3) апарат, який виявляє хімічну реакцію з алкоголем в паливному елементі.

Аналіз крові - використовуєься практично виключно для виявлення поточних проблем зі здоров'ям, таких як діабет, ВІЛ/СНІД, рівень холестерину, гепатит, а також для вимірювання рівня білка. Є найбільш інвазивною формою аналізу на наркотики. Токсини наркотиків за допомогою аналізу крові можна виявити тільки протягом 48 годин, і за умови хронічного вживання. Через велику вартість і малий період часу його використовують в основному в кримінальних розслідуваннях, розслідуваннях нещасних випадків, травм, коли необхідно виявити чи була людина під впливом наркотиків саме в момент події.

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Нагадаємо, що сьогодні, 5 квітня, Петро Порошенко і Володимир Зеленський здали окремо медичні аналізи.

Що здавали?

Перед телекамерою в медпункті НСК «Олімпійський» медики взяли у Президента України аналіз крові. Петро Порошенко дав згоду для оприлюднення лише результатів аналізу на алкоголь і наркотики. Окрім крові, президент також здав сечу, нігті та волосся.

Щодо Володимира Зеленського, відомо, що він здав кров у приватній клініці.

Які результати?

Вже за 15 хвилин оголосили результати першого експрес-аналізу: наркотичних речовин у крові Порошенка не виявлено. Решту результатів пообіцяли оприлюднити за кілька годин, окрім аналізу волосся, на що знадобиться до двох тижнів.

Результати Зеленського стануть відомі за три дні.

Ольга Богомолець зазначила, що хронічні захворювання не впливають і не спотворюють результати аналізів щодо вмісту алкоголю і наркотичних речовин.

«Обговорювати стан здоров'я - не етично і не професійно. Обговорювати неможливість вживання наркотиків і алкоголю - правильно і потрібно», - стверджує Богомолець.

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