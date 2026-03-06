Головна Країна Суспільство
Невеликий дощ на сході та до +11° на півдні: прогноз погоди на 6 березня 2026

Невеликий дощ на сході та до +11° на півдні: прогноз погоди на 6 березня 2026
Прогноз погоди на 6 березня
Україну накриє поле високого тиску

У п'ятницю, 6 березня, в Україні сьогодні без значних опадів, але місцями можливий мокрий сніг і дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, в Україну поширюватиметься поле підвищеного тиску із Західної Європи, що зумовлюватиме погоду без опадів. Водночас атмосферний фронт спричинить вночі у північно-східній частині та більшості центральних областей, а вдень на південному сході та сході країни невеликий мокрий сніг і дощ.

На висотах до України надходитиме прохолодна повітряна маса з північних напрямків. Тому вночі прогнозують від 3° тепла до 2° морозу, у Карпатах 3-8° морозу. Вдень температура повітря становитиме 1-6° тепла, дещо тепліше буде на заході країни та півдні Одещини – до +6…+11°.

Невеликий дощ на сході та до +11° на півдні: прогноз погоди на 6 березня 2026 фото 1

У Київській області та столиці хмарно. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі на дорогах місцями ожеледиця Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.

До слова, в Україні з 9 березня у більшості областей очікується відчутне похолодання. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що винятком можуть стати лише західні регіони, де температура залишатиметься дещо вищою.

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.

