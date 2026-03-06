Головна Київ Новини
До +15 градусів і без опадів: коли до Києва прийде справжня весна

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
До +15 градусів і без опадів: коли до Києва прийде справжня весна
Сьогодні, 6 березня, столиця переживає найхолодніший день, далі градуси підуть догори
фото: Ірина Міллер/glavcom.ua

До кінця наступного тижня у Києві триматиметься суха сонячна погода

Після тривалих холодів та складного опалювального сезону до столиці нарешті йде справжня весна. Вже найближчими днями кияни зможуть відчути поступове підвищення температури. Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру, інформує «Главком».

Сьогодні, 6 березня, столиця переживає найхолодніший день із температурою лише +1°...+2°, та вже на вихідних синоптична ситуація почне змінюватися.

Протягом суботи та неділі, 7 і 8 березня, повітря прогріється до +5°...+7°. Приємним бонусом для мешканців міста стане відсутність опадів – суха погода триматиметься щонайменше до кінця наступного тижня.

Прогноз погоди у Києві 7 березня
Прогноз погоди у Києві 7 березня
скриншот з сайту Укргідрометцентру
Прогноз погоди у Києві 8 березня
Прогноз погоди у Києві 8 березня
скриншот з сайту Укргідрометцентру

Справжній весняний ривок відбудеться на початку нового тижня. Вже з понеділка, 9 березня, температура впевнено перетне позначку +10°. А пік потепління припаде на вівторок, 10 березня: у цей день стовпчики термометрів піднімуться до +14°, а нічна температура нарешті стане плюсовою – до +2°.

Прогноз погоди у Києві 10 березня
Прогноз погоди у Києві 10 березня
скриншот з сайту Укргідрометцентру

Надалі тепла погода дещо стабілізується, хоча нічні заморозки ще нагадуватимуть про себе

  • У середу, 11 березня, очікується сонячний день із температурою до +13°, вночі – близько +1°.
  • У четвер та п’ятницю, 12-13 березня, денна температура триматиметься на рівні +12°, проте нічні показники коливатимуться від +1° до 0°.
  • Наступні вихідні, 14 та 15 березня, будуть схожими за температурою: вдень очікується +10°...+11°, хоча вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до -1°.

Варто зауважити, що деякі погодні ресурси дають ще більш оптимістичні прогнози. Зокрема, сайт sinoptik.ua обіцяє киянам найближчі десять днів без «мінусів» навіть уночі. За цими даними, справжнє тепло чекає на місто у неділю, 15 березня, коли стовпчики термометрів можуть сягнути позначки +15°.

Прогноз погоди на найближчі 10 днів
Прогноз погоди на найближчі 10 днів
Дані з сайту sinoptik.ua/pohoda/kyiv

Відчутне потепління стане значним полегшенням для енергосистеми міста та подарує киянам можливість насолодитися першими теплими прогулянками в парках і скверах столиці. 

Нагадаємо, відповідно до урядової постанови №1267, нинішній опалювальний сезон триває з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року. Але це не означає, що опалення в будинках не вимикатимуть саме до цієї дати. Хоча постанова і визначає 31 березня як кінцеву дату, місцева влада все ще може ухвалити рішення про дострокове відключення, якщо середньодобова температура повітря перевищуватиме +8°C протягом трьох днів поспіль. Для закладів охорони здоров'я та освіти термін опалення може бути продовжений за окремими рішеннями громад у разі різкого похолодання в квітні.

