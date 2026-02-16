Головна Країна Суспільство
У низці регіонів оголошено перший рівень небезпечності: деталі від синоптиків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У низці регіонів оголошено перший рівень небезпечності: деталі від синоптиків
В Україні, крім заходу, пориви вітру 15-20 м/с, в більшості північних та Вінницькій областях вночі та вранці хуртовини
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 16 лютого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

«16 лютого вночі у Київській та Чернігівській областях значний сніг, у Сумській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях значний мокрий сніг та дощ. І рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

В Україні, крім заходу, пориви вітру 15-20 м/с, в більшості північних та Вінницькій областях вночі та вранці хуртовини. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення; до порушення руху транспорту», – наголошують синоптики.

Нагадаємо, у понеділок, 16 лютого, в Україні прогнозується морозна погода, сніг та ожеледиця на дорогах. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу, пориви 15-20 м/с.

Зауважимо, що цього тижня в Україні спостерігатиметься боротьба між зимовим холодом та першими весняними проявами. Очікується значна вологість у вигляді мокрого снігу та дощу, а також ожеледиця на дорогах. Температурний режим буде неоднорідним: від нічних морозів до денних «плюсів».

Теги: Укргідрометцентр прогноз погоди погода

