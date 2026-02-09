Синоптики оголосили І рівень небезпеки в Україні

Попередження про небезпечне метеорологічне явище

9 лютого в Україні на дорогах ожеледиця. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту», – попереджають синоптики.

Нагадаємо, у понеділок, 9 лютого, в Україні прогнозується морозна погода, невеликий сніг та ожеледиця на дорогах. Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, хмарно з проясненнями. У більшості західних, південних та східних областях невеликий сніг, на решті території без опадів.

Зауважимо, що про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.

Як повідомлялося, цього тижня погода в Україні буде нестабільною. Після нічних атак на енергосистему та вимушеного зниження генерації АЕС, синоптична ситуація додасть клопотів: очікується проходження активного циклону, який принесе сніг та крижаний дощ, а ближче до вихідних – значне потепління. Найхолоднішим буде початок тижня, а найтеплішим – кінець.