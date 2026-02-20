Коли в Україну прийде весна? Синоптики визначили дату

Потепління в Києві розпочнеться вже з понеділка

Уже наступного тижня в Україні очікується стабільне потепління – температура повітря вдень триматиметься вище нуля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прогнози погодних сервісів.

За даними сервісу Meteofor, уже з наступного тижня в Києві очікується поступове потепління: денна температура триматиметься на рівні +1, +3°C, а нічні морози поступово слабшатимуть.

Водночас за даними sinoptik, потепління у столиці буде ще відчутнішим – наприкінці наступного тижня, а саме 1 березня, температура повітря може підвищитися до +7°C.

Також Укргідрометцентр підтверджує, що потепління в Києві розпочнеться вже з понеділка. На початку тижня температура вдень буде близько +2°C, а наприкінці тижня поступово підвищиться до +3, +5°C.

Як повідомлялося, 20 лютого в Україні хмарно, в деяких областях сніг, ожеледь. На Закарпатті, Прикарпатті, в більшості центральних, вдень і в східних областях помірні опади, переважно у вигляді снігу (у північних областях місцями невеликий сніг), на решті території без опадів.

Як відомо, цього тижня в Україні спостерігається боротьба між зимовим холодом та першими весняними проявами. Очікується значна вологість у вигляді мокрого снігу та дощу, а також ожеледиця на дорогах. Температурний режим буде неоднорідним: від нічних морозів до денних «плюсів».