Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Коли в Україну прийде весна? Синоптики визначили дату

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Коли в Україну прийде весна? Синоптики визначили дату
фото: glavcom.ua

Потепління в Києві розпочнеться вже з понеділка

Уже наступного тижня в Україні очікується стабільне потепління – температура повітря вдень триматиметься вище нуля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прогнози погодних сервісів.

За даними сервісу Meteofor, уже з наступного тижня в Києві очікується поступове потепління: денна температура триматиметься на рівні +1, +3°C, а нічні морози поступово слабшатимуть.

Коли в Україну прийде весна? Синоптики визначили дату фото 1

Водночас за даними sinoptik, потепління у столиці буде ще відчутнішим – наприкінці наступного тижня, а саме 1 березня, температура повітря може підвищитися до +7°C.

Коли в Україну прийде весна? Синоптики визначили дату фото 2

Також Укргідрометцентр підтверджує, що потепління в Києві розпочнеться вже з понеділка. На початку тижня температура вдень буде близько +2°C, а наприкінці тижня поступово підвищиться до +3, +5°C.

Коли в Україну прийде весна? Синоптики визначили дату фото 3

Як повідомлялося, 20 лютого в Україні хмарно, в деяких областях сніг, ожеледь. На Закарпатті, Прикарпатті, в більшості центральних, вдень і в східних областях помірні опади, переважно у вигляді снігу (у північних областях місцями невеликий сніг), на решті території без опадів. 

Як відомо, цього тижня в Україні спостерігається боротьба між зимовим холодом та першими весняними проявами. Очікується значна вологість у вигляді мокрого снігу та дощу, а також ожеледиця на дорогах. Температурний режим буде неоднорідним: від нічних морозів до денних «плюсів».

Читайте також:

Теги: Укргідрометцентр погода прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вся ця картинка відображення кінця цивілізації
Кінець цивілізації. Молитовний сніданок Трампа з присмаком Епштейна
6 лютого, 18:28
Євросоюз увів у дію систему IRIS2 для військових і урядів
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
28 сiчня, 10:35
У Парижі відбудеться виставка, присвячена українському мистецтву та війні
У Парижі відбудеться виставка, присвячена українському мистецтву та війні
30 сiчня, 19:24
Глава угорського уряду заявив, що план вступу України до ЄС нібито є відкритим оголошенням війни Угорщині
Орбан озвучив свій рецепт перемоги Європи: до чого тут Україна
12 лютого, 16:25
Глава МЗС України Андрій Сибіга привітав дії Франції щодо танкера «тіньового флоту» РФ
Сибіга привітав затримання Францією підсанкційного танкера РФ
22 сiчня, 19:53
Аналітики пов’язують новий добовий рекорд безпосередньо з підвищенням прайс-кепів
Підвищення прайс-кепів забезпечило новий добовий рекорд імпорту електроенергії
2 лютого, 18:25
Зеленський наголосив, що українська сторона готова до обміну полоненими
Зеленський назвав кількість українських військових у полоні РФ
14 лютого, 18:26
Генсек Ради Європи Ален Берсе заявив про необхідність політичного рішення для запуску трибуналу
Генсек Ради Європи розкритикував темпи створення Спецтрибуналу для Путіна
16 лютого, 15:35
У Женеві виникла суперечка щодо темпів завершення війни
The Economist: на переговорах у Женеві виник розкол в українській команді
17 лютого, 16:58

Суспільство

Коли в Україну прийде весна? Синоптики визначили дату
Коли в Україну прийде весна? Синоптики визначили дату
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 20 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 20 лютого 2026: традиції та молитва
Дослідження показало, що розколює українців найбільше
Дослідження показало, що розколює українців найбільше
Олександр Прокудін спростував фейк про мінування траси Херсон-Миколаїв
Олександр Прокудін спростував фейк про мінування траси Херсон-Миколаїв
Парні та непарні: мер Франківська пропонує обмежити рух авто за номерами
Парні та непарні: мер Франківська пропонує обмежити рух авто за номерами

Новини

В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua