Лютий був холоднішим за норму: підсумки погоди у столиці

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Лютий був холоднішим за норму: підсумки погоди у столиці
Перше лютого у Києві
Найхолодніше було 10 лютого, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -20,2°С

Середньомісячна температура лютого в Києві була нижчою за кліматичну норму. Водночас початок весни став рекордно теплим для регіону – у Чорнобильській зоні зафіксували історичний температурний максимум для 1 березня. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, інформує «Главком».

За даними спостережень, середньомісячна температура повітря лютого у Києві склала -5,3°С, що нижче кліматичної норми на 3℃. Найхолодніше було 10 лютого, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -20,2°С. Найтепліше було 24 числа, коли максимальна температура підвищилась до 6,°С. Опадів на проспекті Науки випало 36 мм або 92 % місячної норми.

Середні добові температурні підсумки лютого 2026 року
Середні добові температурні підсумки лютого 2026 року
У перший день весни, 1 березня метеорологи зафіксували у Чорнобилі новий рекорд: максимальна найтепліша добова температура повітря склала 13,8°С. Попередній рекорд було зафіксовано у 2017 році: 11,1°С.

Сьогодні, 3 березня, у Києві та області синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. Місцями невеликий дощ з мокрим снігом, по Києву вдень без опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області: вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень від 0° до 5° тепла. У Києві: вночі від 0° до 2° тепла, вдень 2-4° тепла.

Нагадаємо, глобальне потепління дедалі сильніше впливає на сільське господарство в Україні, ставлячи під загрозу вирощування традиційних овочів. Зокрема, картопля, капуста та огірки стають особливо вразливими через зміну кліматичних умов.  

