Після відлиги на Київ насуваються десятиградусні морози. Скільки триватимуть?

На Україну наступають циклони

Після короткочасної відлиги у столиці та Київській області очікується різка зміна погодних умов. Після нетривалої відлиги в регіон повернеться справжня зима з нічними морозами до -10°С. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр та дані погодних ресурсів.

Прогноз на сьогодні, 12 лютого

У четвер, 12 лютого, на Київщині ще утримуватиметься хмарна погода з проясненнями.

Опади: місцями можливий невеликий дощ, який вночі подекуди переходитиме у мокрий сніг.

Ожеледиця: водіїв попереджають про слизькі ділянки на дорогах.

Температура: у Києві вночі близько 0°, вдень очікується 1–3° тепла. По області повітря прогріється до 0–5° тепла.

Вітер південний, зі швидкістю 7–12 м/с. Така погода триватиме до кінця тижня.

Коли чекати на пік холодів?

Та вже у понеділок. 16 лютого, ситуація кардинально зміниться, до Києва повернуться морози:

Температура повітря впаде до -8...-10° вночі та до -6...-8° вдень.

Опади: вночі очікується помірний, а вдень невеликий сніг.

Вітер вночі північний, вдень – північно-західний.

16 лютого у Києві очікується морозна погода фото: Український гідрометеорологічний центр

Хвиля сильного похолодання триватиме три дні. Полегшення прийде у четвер, 19 лютого. Очікується, що вже після 14:00 цього дня температура почне підніматися до -2°, що ознаменує поступове потепління після десятиградусних морозів.

Морози у столиці протримаються кілька днів скриншот з сайту sinoptik.ua

Синоптикиня Наталка Діденко також повідомила, що поки в Україні побуде тепла волога погода. Прото ймовірне найближче коливання в бік похолодання (нормального, помірного) очікується з понеділка 16-го лютого.

На Україну наступають циклони фото: Наталка Діденко

