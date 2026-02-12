Головна Київ Новини
Після відлиги на Київ насуваються десятиградусні морози. Скільки триватимуть?

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Хвиля сильного похолодання триватиме три дні. Полегшення прийде у четвер, 19 лютого
фото: glavcom.ua

На Україну наступають циклони

Після короткочасної відлиги у столиці та Київській області очікується різка зміна погодних умов. Після нетривалої відлиги в регіон повернеться справжня зима з нічними морозами до -10°С. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр та дані погодних ресурсів.

Прогноз на сьогодні, 12 лютого

У четвер, 12 лютого, на Київщині ще утримуватиметься хмарна погода з проясненнями.

  • Опади: місцями можливий невеликий дощ, який вночі подекуди переходитиме у мокрий сніг.
  • Ожеледиця: водіїв попереджають про слизькі ділянки на дорогах.
  • Температура: у Києві вночі близько 0°, вдень очікується 1–3° тепла. По області повітря прогріється до 0–5° тепла.

Вітер південний, зі швидкістю 7–12 м/с. Така погода триватиме до кінця тижня.

Коли чекати на пік холодів?

Та вже  у понеділок. 16 лютого, ситуація кардинально зміниться, до Києва повернуться морози:

  • Температура повітря впаде до -8...-10° вночі та до -6...-8° вдень.
  • Опади: вночі очікується помірний, а вдень невеликий сніг.
  • Вітер вночі північний, вдень – північно-західний.
фото: Український гідрометеорологічний центр

Хвиля сильного похолодання триватиме три дні. Полегшення прийде у четвер, 19 лютого. Очікується, що вже після 14:00 цього дня температура почне підніматися до -2°, що ознаменує поступове потепління після десятиградусних морозів. 

скриншот з сайту sinoptik.ua

Синоптикиня Наталка Діденко також повідомила, що поки в Україні побуде тепла волога погода. Прото ймовірне найближче коливання в бік похолодання (нормального, помірного) очікується  з понеділка 16-го лютого.

фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, у Києві до відповідальності притягнуть чоловіка, який розчищав сніг у центрі міста, чим порушив правила дорожнього руху. Подія сталася 5 лютого на вулиці Велика Житомирська, 21. Чоловік здійснював прибирання снігу за допомогою лопати з тротуару на проїзну частину дороги та зупинки громадського транспорту, чим створив штучну перешкоду та наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху. У патрульній поліції Києва розповіли деталі: близько 15 години патрульні обстежували вулично-шляхову мережу з метою подальшого направлення дорожніх служб для прибирання снігу в Шевченківському районі Києві.

Теги: Київ погода зима

