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    Після щеплення вакциною CoviShield помер чоловік. У МОЗ пояснили причини

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    Старт вакцинації від коронавірусу в Україні відбувся 24 лютого 2021 року - Після щеплення вакциною CoviShield помер чоловік. У МОЗ пояснили причини
    Старт вакцинації від коронавірусу в Україні відбувся 24 лютого 2021 року
    Фото: adm.dp.gov.ua

    Загалом в Україні зареєстровано 19 летальних випадків після вакцинації

    На Дніпропетровщині 3 квітня після щеплення вакциною CoviShield помер 80-літній чоловік. У Державний експертному центрі Міністерства охорони здоров’я пояснили причини.

    Регіональна група оперативного реагування дійшла висновку, що випадок ніяк не пов’язаний з вакцинацією. Смерть має лише часовий зв’язок із застосуванням вакцини.

    «У результаті розтину з результатами гістологічного дослідження встановлено, що смерть настала внаслідок таких захворювань: гостра серцево-судинна недостатність, атеросклеротичний кардіосклероз, – І 25.0, хронічна ішемічна хвороба серця», – йдеться у повідомленні.

    Від початку вакцинальної кампанії від Covid-19 в Україні було зафіксовано 1 018 повідомлень (0,22% від загальної кількості щеплень) від державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» про зареєстровані несприятливі події після імунізації. Із них: несерйозні випадки – 977, серйозні – 41. Загалом зареєстровано 19 летальних випадків.

    Від початку кампанії з вакцинації щеплення в Україні отримали 477 833 особи, з них 477 831 – вакциновано однієї дозою, а п'ятьох – двома (двоє громадян завершили вакцинацію за кордоном).

    Згідно з даними системи моніторингу Ради національної безпеки і оборони України, 20 квітня громадянам ввели 4848 доз вакцини Comirnaty виробництва американської компанії Pfizer і німецької BioNTech, 4963 дози препарату CoronaVac китайської компанії Sinovac і 5231 дозу вакцини Covishield, яку виготовили в Індії за ліцензією британської AstraZeneca.

    Національна академія наук оновила прогноз щодо розвитку епідемічної ситуації з коронавірусом в Україні. Так, смертність від Covid-19 повинна піти на спад найближчими днями.

    Теги: смерть Дніпропетровщина щеплення чоловік вакцинація коронавірус
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