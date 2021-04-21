Після щеплення вакциною CoviShield помер чоловік. У МОЗ пояснили причини

Старт вакцинації від коронавірусу в Україні відбувся 24 лютого 2021 року

Загалом в Україні зареєстровано 19 летальних випадків після вакцинації

На Дніпропетровщині 3 квітня після щеплення вакциною CoviShield помер 80-літній чоловік. У Державний експертному центрі Міністерства охорони здоров’я пояснили причини.

Регіональна група оперативного реагування дійшла висновку, що випадок ніяк не пов’язаний з вакцинацією. Смерть має лише часовий зв’язок із застосуванням вакцини.

«У результаті розтину з результатами гістологічного дослідження встановлено, що смерть настала внаслідок таких захворювань: гостра серцево-судинна недостатність, атеросклеротичний кардіосклероз, – І 25.0, хронічна ішемічна хвороба серця», – йдеться у повідомленні.

Від початку вакцинальної кампанії від Covid-19 в Україні було зафіксовано 1 018 повідомлень (0,22% від загальної кількості щеплень) від державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» про зареєстровані несприятливі події після імунізації. Із них: несерйозні випадки – 977, серйозні – 41. Загалом зареєстровано 19 летальних випадків.

Від початку кампанії з вакцинації щеплення в Україні отримали 477 833 особи, з них 477 831 – вакциновано однієї дозою, а п'ятьох – двома (двоє громадян завершили вакцинацію за кордоном).

Згідно з даними системи моніторингу Ради національної безпеки і оборони України, 20 квітня громадянам ввели 4848 доз вакцини Comirnaty виробництва американської компанії Pfizer і німецької BioNTech, 4963 дози препарату CoronaVac китайської компанії Sinovac і 5231 дозу вакцини Covishield, яку виготовили в Індії за ліцензією британської AstraZeneca.

Національна академія наук оновила прогноз щодо розвитку епідемічної ситуації з коронавірусом в Україні. Так, смертність від Covid-19 повинна піти на спад найближчими днями.