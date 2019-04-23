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    Суспільство

    На Закарпатті на травневі свята відкриють пішохідний пункт пропуску до Польщі

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    На Закарпатті на травневі свята відкриють пішохідний пункт пропуску до Польщі

    Перехід відкриють в рамках Днів добросусідства України та Польщі в межах Закарпатської області та Підкарпатського воєводства

    З 1 по 5 травня з 8:00 до 20:00 за київським часом в Закарпатській області працюватиме пішохідний перехідний пункт пропуску «Лубня – Волосате». Про це повідомляє Закарпатська облдержадміністрація.

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    На початку травня до 15-ї річниці вступу Польщі в Євросоюз Підкарпатське воєводство та Закарпатська ОДА організовують тимчасовий запуск пішохідного контрольно-пропускного пункту «Лубня – Волосате» на українсько-польському кордоні. Саме ця локація вже тривалий час розглядається як найбільш перспективна точка для функціонування повноцінного КПП, який має стати першим на українсько-польському кордоні в межах Закарпатської області, говориться в повідомленні.

    Перетин кордону – за біометричним паспортом або Шенгенською візою.

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