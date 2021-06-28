ВООЗ попереджає світ про нову смертоносну хвилю Covid-19

Зараження штамом «Дельта» швидко поширюється Європою

Всесвітня організація охорони здоров'я протягом вихідних зареєструвала найменше випадків Covid-19 у світі з лютого, та попри це попередила, що штам «Дельта», зафіксований вже у 92 країнах світу, викликає «нову смертоносну хвилю». Про це пише Укрінформ.

Як зазначається у статті The Guardian, у більшості європейських країн кількість інфікованих, госпіталізованих і померлих осіб знизилася до «небаченого з минулого літа рівня», тому деякі країни ЄС ще більше послаблюють карантинні обмеження по мірі просування кампанії з масової вакцинації населення.

Однак, попри це, Німеччина вже закрила кордони для громадян Португалії, оскільки там на штам «Дельта» нині припадає понад 70% нових випадків захворювання. У декількох регіонах Іспанії, зокрема Каталонії, вже зареєстровано 20% випадків зараження штамом «Дельта». Регіональні чиновники органів охорони здоров’я прогнозують, що цей варіант коронавірусу може стати домінуючим в регіоні протягом двох-чотирьох тижнів.

Аналогічна ситуація прогнозується і в Греції до середини серпня. Зазначається, що у країні влітку можуть знадобитися суворі локальні локдауни в районах з низьким охопленням вакцинацією, де спостерігається різке збільшення випадків захворювання.

Окрім Європи, в Індонезії зафіксований новий рекорд захворюваності через штам «Дельта» – більше 21 тис. нових випадків Covid-19. Повідомляється, що подібні сплески вже відбуваються по всьому регіону, зокрема, в Таїланді та Малайзії. Через цей варіант Covid-19 уряди Австралії і Нової Зеландії посилили карантинні вимоги. Також в Ізраїлі знову ввели вимогу обов’язкового носіння захисних масок в приміщеннях через зростання рівня захворюваності в країні. За даними видання, за останній тиждень кількість випадків Covid-19 зросла на 25% по всій Африці в цілому. У світі станом на ранок 28 червня зафіксовано понад 181,8 млн випадків зараження коронавірусом, з них понад 3,9 млн – летальні, одужали вже понад 166,3 млн осіб.

Як раніше повідомлялося, упродовж 18-22 червня в Інституті молекулярної біології і генетики НАНУ вчені провели секвенування чотирьох зразків коронавірусу, отриманих від Центру громадського здоров’я МОЗ у Києві, та двох зразків, отриманих від Національного медичного університету ім. Богомольця.

Як інформує пресслужба Інституту, у двох зразках вчені виявили мутації (зокрема, L452R, T478K), які відноситься до індійського («Дельта») штаму. Пацієнти, в яких було взято ці зразки на дослідження, повернулися з Російської Федерації.

Читайте також: