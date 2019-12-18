В Україні відбудеться форум волонтерів у лютому 2020 року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На форумі має бути ухвалене рішення про створення Національного альянсу волонтерів

В Офісі президента України під головуванням уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності Наталії Пушкарьової відбулася нарада з представниками волонтерського руху щодо проведення на початку лютого 2020 року Всеукраїнського форуму волонтерів.

Про це повідомила пресслужба президента України.

З’їзд має передувати створенню Національного альянсу волонтерів (НАВ) як дорадчо-консультативного органу (ради) при Президентові України. Головна мета форуму – знайомство волонтерів між собою, координація та комунікація учасників схожих проектів тощо.

«На форумі має бути ухвалене рішення про створення Національного альянсу волонтерів, його формат та обговорене положення про НАВ. Форум, а згодом і Альянс, має охопити та об’єднати якомога більшу кількість активних людей», – зазначила Наталія Пушкарьова.

Окремо учасники зустрічі обговорили оголошення правоохоронцями підозри волонтерам у рамках розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Уповноважений Президента з питань волонтерської діяльності наголосила, що уважно стежить за цією справою. Але Офіс Президента не має права впливати на слідство та суд, тому вона також не даватиме публічних оцінок щодо цієї справи.

«Волонтерство – це основа будь-якого громадянського суспільства. Дії волонтерів поза межами волонтерської діяльності, якщо вони чинилися всупереч закону, не повинні кидати тінь на те, що роблять тисячі інших волонтерів, без яких уже не було б незалежної України. І це ті люди, які справді дуже багато робили й роблять для країни, суспільства та майбутнього. Суспільство сприйме лише слідство в межах закону та справедливе рішення суду. Впевнена, що слідчі та судді це чудово усвідомлюють», – підкреслила Наталія Пушкарьова.

Наприкінці зустрічі уповноважений Президента закликала волонтерів України максимально активно долучатися до створення НАВ як майданчика для координації зусиль з тим, щоб спільно з державою реалізовувати масштабні проекти на користь всього суспільства й окремих громадян, які потребують разової допомоги чи постійного піклування.