Зеленський підписав закон про відтермінування касових апаратів для ФОПів

введення касових апаратів для ФОПів відкладено на рік

Згідно із законом, введення касових апаратів для ФОПів відкладено на рік

1 січня 2021 року мав розпочатись другий етап детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям за скаргами щодо розрахункових операцій.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Зазначається, що закон визначає граничні обсяги доходів, неперевищення яких є однією з умов застосування суб’єктами спрощеної системи оподаткування відповідних груп платників єдиного податку, зважаючи на встановлені законом розміри мінімальної заробітної плати, що дасть змогу враховувати під час реалізації відповідних норм зміни в економічній ситуації.

Крім того, виключено норми щодо застосування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих до суб’єктів господарювання штрафних (фінансових) санкцій.

До 1 січня 2022 року відтерміновано обов’язкове застосування РРО (ПРРО) для фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку другої – четвертої груп та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує граничного обсягу доходу, встановленого для першої групи платників єдиного податку, крім тих, які провадять діяльність у сферах з істотними ризиками ухилення від оподаткування.

Документ скасовує штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО, та за відсутність попереднього програмування товарів у реєстраторах розрахункових операцій (програмних реєстраторах розрахункових операцій).

Також до 1 січня 2022 року продовжено застосування понижених розмірів фінансових санкцій за порушення суб’єктами господарювання окремих вимог закону щодо використання РРО (ПРРО) під час проведення розрахункових операцій.

Зазначимо, 1 грудня Рада відтермінувала введення касових апаратів для ФОПів.

Того ж дня підприємці перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках. Підприємці виступають за відкладення введення обовʼязкових касових апаратів для всіх груп ФОПів, а не лише окремих.

1 січня 2021 року мав розпочатись другий етап детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг. Касові апарати мали бути обов’язковими для платників єдиного податку II-IV груп «ризикових» сфер. Це торгівля ювелірними виробами, текстильними товарами, вживаними товарами в магазинах, автозапчастинами та надання послуг готелями, ресторанами та турагенціями.

17 листопада Рада провалила голосування стосовно відтермінуваня запровадження в Україні обов'язкових касових апаратів для ФОПів. «За» проголосували лише 17 депутатів.