Українських медиків почали навчати антиковідному вакцинуванню

В Україні завершується підготовка до «першої хвилі» щеплень

Семінари з вакцинації від коронавірусу спеціально для медпрацівників стартували по всій Україні. Навчання організувала ВООЗ спільно з Міністерством охорони здоров'я та Центром громадського здоров'я. Відомо, що навчання триватиме три дня.

Про це повідомляє пресслужба Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Семінари з координації та мікропланування організували з національними фахівцями та регіональними координаторами.

«Організували серію триденних семінарів, для завершення підготовки до «першої хвилі» вакцинації у відповідь на коронавірус, спрямованої на захист медичних працівників лікарень і невідкладної допомоги (швидкої допомоги), які надають послуги пацієнтам з Covid-19», – зазначено в повідомленні.

Наступним кроком буде триденний тренінг для мобільних і аутріч-команд. Він розпочнеться відразу після завершення семінарів.

Зазначено, що ці заходи триватимуть за підтримки ВООЗ для кожного етапу вакцинації відповідно до Нацплану вакцинації населення у відповідь на коронавірус (дорожньою картою).

До навчання планується залучити близько 250 медичних фахівців (50 команд по вакцинації) по всій країні із забезпеченням додатковими матеріалами про вакцину та вакцинації.

«Не дивлячись на стислі терміни, уряд і партнери наполегливо працюють, щоб завершити всі підготовчі процеси і забезпечити вакцинацію для груп населення, що мають високий ризик розвитку Covid-19», – зазначено в повідомленні.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою правління, головним виконавчим директором фармацевтичної корпорації Pfizer Альбертом Бурлою. Обговорювали постачання вакцини Pfizer в Україну.