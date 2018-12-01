В Україні з 3 грудня починаються збори резервістів і військовозобов'язаних



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У Міноборони такі заходи назвали підготовкою людських резервів ЗСУ до відсічі збройної агресії

У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану, з 3 грудня починаються збори резервістів та військовозобов'язаних.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, збори проведуть як у складі бригад (тривалістю до 15 днів), так і навчальних центрів (до 20 днів).

Завершити все планують до початку новорічних свят.

«У 10-ти областях, у яких ввели воєнний стан, проведуть масові збори з військовозобов'язаними територіальної оборони до 10 днів», - йдеться у повідомленні.

Також у міністерстві зазначають, що заходи мобілізації проведуть лише за відкритої агресії - у такому випадку до ЗСУ призвуть не лише учасників зборів, а й усіх резервістів та військовозобов'язаних, які приписані до комплектування Збройних сил України.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.