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    В Україні з 3 грудня починаються збори резервістів і військовозобов'язаних

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    В Україні з 3 грудня починаються збори резервістів і військовозобов'язаних

    У Міноборони такі заходи назвали підготовкою людських резервів ЗСУ до відсічі збройної агресії

    У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану, з 3 грудня починаються збори резервістів та військовозобов'язаних.

    Про це повідомляє  прес-служба Міністерства оборони України.

    Як повідомляється, збори проведуть як у складі бригад (тривалістю до 15 днів), так і навчальних центрів (до 20 днів).

    Завершити все планують до початку новорічних свят.

    «У 10-ти областях, у яких ввели воєнний стан, проведуть масові збори з військовозобов'язаними територіальної оборони до 10 днів», - йдеться у повідомленні.

    Також у міністерстві зазначають, що заходи мобілізації проведуть лише за відкритої агресії - у такому випадку до ЗСУ призвуть не лише учасників зборів, а й усіх резервістів та військовозобов'язаних, які приписані до комплектування Збройних сил України.

    Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

    Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

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