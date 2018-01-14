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    Суспільство

    В Росії порушили 146 кримінальних справи проти українських військових

    За три роки в РФ відкрили справи проти 72 посадових осіб Збройних сил України
    З 2014 року до цього часу слідчі Слідчого комітету Російської Федерації порушили 146 кримінальних справ проти 72 посадових осіб Збройних сил України, зокрема 20 осіб з числа вищого військового керівництва. Про це в інтерв'ю «Российской газете» заявив голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін. «Українські
    • Вчора, 23:23
    • Розсилка
    Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін
    Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін

    За три роки в РФ відкрили справи проти 72 посадових осіб Збройних сил України

    З 2014 року до цього часу слідчі Слідчого комітету Російської Федерації порушили 146 кримінальних справ проти 72 посадових осіб Збройних сил України, зокрема 20 осіб з числа вищого військового керівництва.

    Про це в інтерв'ю «Российской газете» заявив голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін.

    «Українські військовослужбовці протягом трьох років неодноразово обстрілювали з важких видів озброєння невибіркового характеру цивільні об'єкти, серед іншого житлові будинки, школи, лікарні Донбасу, що призвело до загибелі сотень мирних людей. І Слідчий комітет РФ кваліфікує ці дії за статтею Кримінального кодексу «Застосування заборонених засобів і методів ведення війни», - заявив голова Слідкому.

    Загалом же, за його словами, розслідується 209 кримінальних справ, пов'язаних з подіями в Україні, починаючи з 2014 року, зазначає видання.

    Нагадаємо, у неділю у зоні проведення АТО підрозділ протиповітряної оборони ЗСУ збив безпілотник російського виробництва типу «Орлан-10».

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