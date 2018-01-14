В Росії порушили 146 кримінальних справи проти українських військових
- Вчора, 23:23
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За три роки в РФ відкрили справи проти 72 посадових осіб Збройних сил України
З 2014 року до цього часу слідчі Слідчого комітету Російської Федерації порушили 146 кримінальних справ проти 72 посадових осіб Збройних сил України, зокрема 20 осіб з числа вищого військового керівництва.
Про це в інтерв'ю «Российской газете» заявив голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін.
«Українські військовослужбовці протягом трьох років неодноразово обстрілювали з важких видів озброєння невибіркового характеру цивільні об'єкти, серед іншого житлові будинки, школи, лікарні Донбасу, що призвело до загибелі сотень мирних людей. І Слідчий комітет РФ кваліфікує ці дії за статтею Кримінального кодексу «Застосування заборонених засобів і методів ведення війни», - заявив голова Слідкому.
Загалом же, за його словами, розслідується 209 кримінальних справ, пов'язаних з подіями в Україні, починаючи з 2014 року, зазначає видання.
Нагадаємо, у неділю у зоні проведення АТО підрозділ протиповітряної оборони ЗСУ збив безпілотник російського виробництва типу «Орлан-10».