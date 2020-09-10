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    145 українських шкіл відправили на самоізоляцію через спалах Covid-19

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    <p>Міністр просить дотримуватись правил</p> - 145 українських шкіл відправили на самоізоляцію через спалах Covid-19

    Міністр просить дотримуватись правил

    Це було зроблено відповідно до рекомендацій лікарів та епідеміологів

    В Україні з початку навчального року відправили на самоізоляцію 145 з 199 704 класів. Про це на прес-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    «Відправлено на самоізоляцію 145 класів», – заявив він на брифінгу.

    Відповідно до рекомендацій МОЗ, учням 1-4 класів можна пересуватися приміщеннями закладу освіти без маски або респіратора. Учням старших класів можна на уроках бути без масок, але на перерві – в них.

    Навчальний процес зробили гнучким, щоб уникнути скупчення дітей в приміщеннях. МОЗ рекомендує мінімізувати рух між класами, а також запровадити адаптивну структуру навчального року – передбачити можливість змінювати терміни канікул, початку й закінчення семестрів залежно від епідеміологічної ситуації.

    Нагадаємо, що на Київщині закрили на карантин вісім шкіл та чотири дитсадки.

    Нагадаємо, 27 серпня МОЗ оприлюднив додаткові рекомендації для навчання у школах. У разі Covid-19 в учня на карантин піде весь клас.

    Столичний мер Віталій Кличко повідомив, як працюватимуть київські школи з 1 вересня та як діятимуть у разі спалаху коронавірусу.

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що українському учневі буде достатньо однієї одноразової маски на день. 

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