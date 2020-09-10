145 українських шкіл відправили на самоізоляцію через спалах Covid-19



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Міністр просить дотримуватись правил

Це було зроблено відповідно до рекомендацій лікарів та епідеміологів

В Україні з початку навчального року відправили на самоізоляцію 145 з 199 704 класів. Про це на прес-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Відправлено на самоізоляцію 145 класів», – заявив він на брифінгу.

Відповідно до рекомендацій МОЗ, учням 1-4 класів можна пересуватися приміщеннями закладу освіти без маски або респіратора. Учням старших класів можна на уроках бути без масок, але на перерві – в них.

Навчальний процес зробили гнучким, щоб уникнути скупчення дітей в приміщеннях. МОЗ рекомендує мінімізувати рух між класами, а також запровадити адаптивну структуру навчального року – передбачити можливість змінювати терміни канікул, початку й закінчення семестрів залежно від епідеміологічної ситуації.

Нагадаємо, що на Київщині закрили на карантин вісім шкіл та чотири дитсадки.

Нагадаємо, 27 серпня МОЗ оприлюднив додаткові рекомендації для навчання у школах. У разі Covid-19 в учня на карантин піде весь клас.

Столичний мер Віталій Кличко повідомив, як працюватимуть київські школи з 1 вересня та як діятимуть у разі спалаху коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що українському учневі буде достатньо однієї одноразової маски на день.

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