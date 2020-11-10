В Україні з початку року майже 5 тисяч росіян отримали дозвіл на постійне проживання

З початку року до України в’їхали понад 310 тис. росіян

Кількість росіян, які постійно проживають на території України на підставі посвідок на проживання, станом на 1 жовтня 2020 – 155 57 осіб

В Україні у 2020 році 4898 росіянам видали посвідки на постійне проживання. Про це повідомили в Державній міграційній службі у відповідь на інформаційний запит УНН.

«За інформацією, яка збирається та обробляється відповідно до наказу ДМС, кількість громадян Російської Федерації, яким у 2020 році видано посвідки на постійне проживання, станом на 1 жовтня 2020 року – 4898», – йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що у 2019 році за аналогічний період було видано 7073 посвідки на постійне проживання громадянам Російської Федерації.

«Кількість громадян Російської Федерації, які постійно проживають на території України на підставі посвідок на постійне проживання, станом на 1 жовтня 2020 – 155 577», – вказано у відповіді на запит.

Як повідомлялося, з початку року до України в’їхали понад 310 тис. росіян.