В Україні за добу виявлено понад 700 нових ковід-хворих

Найбільше нових заражень зафіксовано у Києві та Одеській області

В Україні за минулу добу медики виявили 727 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень зафіксовано у Києві та Одеській області. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

За добу госпіталізували 682 особи; летальних випадків - 20; одужали - 382 особи. Протестували методом ПЛР – 12 855 осіб, методом ІФА – 2 110 осіб, експрес-тестами – 11 239 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (109), Одеській (62), Запорізькій (62), Тернопільській (57) та Чернівецькій (55) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 2 276 590 осіб;

одужали - 2 202 160 осіб;

летальних випадків - 53 521.

Зазначимо, що днем раніше в Україні було зафіксовано майже 700 нових хворих на Covid-19.

Також нагадаємо, що до Дня Незалежності Польща зробила Україні антикоронавірусний подарунок. 24 серпня Польща передала Україні гуманітарну допомогу для боротьби із пандемією коронавірусу.

Крім того, Австрія передасть Україні ще пів мільйона доз вакцини AstraZeneca.