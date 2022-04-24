В Україні за незаконне носіння військової форми може бути покарання

Парламентар пропонує запровадити штраф 3,4-6,8 тис. грн із конфіскацією відповідної форми або одягу

Народний депутат від фракції «Батьківщина» Сергій Власенко вийшов із законодавчою ініціативою про застосування покарання за незаконне носіння військової форми під час воєнного стану. Відповідний законопроєкт 19 квітня зареєстровано у Раді, повідомляє «Главком».

Парламентар пропонує ввести у Кодекс України про адміністративні правопорушення нову статтю 186-9, яка заборонятиме носіння цивільним громадянам військової форми чи будь-якої іншої форми або одягу, які нагадують військову під час дії правового режиму воєнного стану. У разі такого порушення законодавець прописав штраф 3,4-6,8 тис. грн із конфіскацією відповідної форми або одягу.

Крім того, вказаний законопроєкт доповнить Закон України «Про правовий режим воєнного стану» новими положеннями. Зокрема, у період воєнного стану право на носіння військової форми одягу має виключно Президент України як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, Міністр оборони України, військове командування, військовослужбовці Збройних сил України та Сил територіальної оборони Збройних сил України, військовослужбовці інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, військовозобов’язані під час проходження зборів, резервісти, курсанти та ліцеїсти,а також громадяни, які звільнені з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми одягу.

Заборона на носіння будь-якої форми або одягу, які нагадують військову та можуть вводити в оману, не поширюється на носіння службової, спеціальної форми працівниками правоохоронних органів, органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, органів прокуратури в робочий час.

Як відомо, в Україні триває 60-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.