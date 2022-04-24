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    Окупанти готують «нову Бучу» в Лисичанську

    Окупанти готують «нову Бучу» в Лисичанську
    фото з відкритих джерел

    Міноборони РФ уже знайшло винних, вказавши пальцем на СБУ та спецслужби Великобританії

    Міноборони Росії повідомило, що співробітники СБУ та спецслужби Великобританії начебто готують черговий фейк у Лисичанську Луганської області. Про це пише прокремлівське видання «Риа Новости».

    За даними російського мінооборони, до Лисичанська прибули представники українських та західних ЗМІ, які вели «постановочні фото-відеозйомки у Бучі Київської області».

    Скріншот з Telegram «Риа Новости»

    Скріншот з Telegram «Риа Новости»

    «Москва заздалегідь попереджає так званий «цивілізований захід», що ці фейки з боку київської влади про нібито «безчинства російських» найближчим часом планується широко поширити через західні ЗМІ», – цитує «Риа Новости» Міноборони РФ.

    Нагадаємо, що після звірств та розстрілів мирних людей у Київській області, які скоїли російські солдати під час тимчасової окупації українських населених пунктів, слідчий комітет Росії назвав це «дискредитації російських військовослужбовців». Згодом російські пропагандисти заявили, що шокуючі кадри з Бучі, Гостомеля, Ірпеня, є постановкою.

    Раніше у місті Буча з’явилося кладовище знищених та пошкоджених через війну машин. У кожній з автівок хтось мирних українців був убитий або ж поранений. Також у мережі показали руйнування Ірпеня, Горенки, Гостомеля та Бучі на знімках із космосу.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти готують «нову Бучу» в Лисичанську