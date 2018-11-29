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    Глава профспілки освітян Києва дав оцінку бюджету-2019

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    Голова Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь - Глава профспілки освітян Києва дав оцінку бюджету-2019
    Голова Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь

    Експерт проаналізував бюджет 2019 і видатки на систему освіти

    Сьогодні, 29 листопада, в прес-центрі «Главкома» відбулась прес-конференція на тему: «Арифметика бюджету 2019. Освіта»

    Голова Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь проаналізував бюджет 2019 і видатки на систему освіти.

    Зокрема він підняв питання субвенцій, розповів чи запрацює 61 стаття нового Закону «Про освіту» уже з 1 січня 2019 року, а не з 2023 як заплановано.

    Подивитись прес-конференцію можна тут: 

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