Глава профспілки освітян Києва дав оцінку бюджету-2019
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Голова Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь
Експерт проаналізував бюджет 2019 і видатки на систему освіти
Сьогодні, 29 листопада, в прес-центрі «Главкома» відбулась прес-конференція на тему: «Арифметика бюджету 2019. Освіта»
Голова Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь проаналізував бюджет 2019 і видатки на систему освіти.
Зокрема він підняв питання субвенцій, розповів чи запрацює 61 стаття нового Закону «Про освіту» уже з 1 січня 2019 року, а не з 2023 як заплановано.
Подивитись прес-конференцію можна тут: