Глава профспілки освітян Києва дав оцінку бюджету-2019



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Голова Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь

Експерт проаналізував бюджет 2019 і видатки на систему освіти

Сьогодні, 29 листопада, в прес-центрі «Главкома» відбулась прес-конференція на тему: «Арифметика бюджету 2019. Освіта»

Голова Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь проаналізував бюджет 2019 і видатки на систему освіти.

Зокрема він підняв питання субвенцій, розповів чи запрацює 61 стаття нового Закону «Про освіту» уже з 1 січня 2019 року, а не з 2023 як заплановано.

Подивитись прес-конференцію можна тут: