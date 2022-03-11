Суд арештував російську пропагандистку Симоньян

Маргарита Симоньян підозрюється у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Росіянка закликала російську владу забрати Донбас

Личаківський районний суд Львова заочно заарештував головну редакторку видання інформаційного агенства «Россия Сегодня» Маргариту Симоньян. Про це повідомляє пресслужба суду.

За даними слідства, Симоньян підозрюється у тому, що, беручи участь у так званому інтеграційному форумі «Русскій Донбасс» в Донецьку 28 січня 2021 року, закликала: «Росія, мати, забери Донбас додому».

Також у квітні 2021 року Симоньян на російській телевізійні передачі «Право голосу» вкотре закликала представників Російської Федерації в порушення порядку встановленого Конституцією України, долучити території України до складу РФ. Зокрема, повторила свою тезу, яку озвучувала на форумі «Русскій Донбасс».

Підозру Маргариті Симоньян оголошено за ч. 2 ст.110 Кримінального кодексу («Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»).

Кабінет міністрів України схвалив список санкцій проти російських пропагандистів. Відповідний акт урядовці передали на розгляд Ради національної безпеки та оборони.

«Ці списки і санкції мають бути розглянуті РНБО та президентом. Окрім всього, їхнє погодження дозволить нам з таким же списком звернутись до ЄС і ввести дзеркальні санкції», – пояснив Ткаченко.

Так, до переліку пропагандистів потрапили:

Добродєєв Олег Борисович, генеральний директор ВГТРК;

Ернст Костянтин Львович, генеральний директор, «Первый канал»;

Тюлін Володимир Володимирович, генеральний директор ТОВ «Акцепт», телеканал «Рен ТВ»;

Жаров Олександр Олександрович, генеральний директор АТ «Газпром-медиа холдинг»;

Канделакі Тіна Ґівіївна, телеведуча, виконуюча обов’язки директора каналу «ТНТ»;

Габрелямов Арам Ашотович, голова ради директорів ВАТ «Редакція газети «Известия», генеральний директор і президент видавничого дому News Media;

Кісельов Дмитро Константинович, генеральний директор Федерального державного унітарного підприємства «Международное информационное агентство «Россия сегодня»;

Міткова Тетяна Ростиславівна, заступник генерального директора ВАТ «Телекомпания НТВ» з інформаційного мовлення, головний редактор Служби інформації НТВ;

Симоньян Маргарита Симонівна, головний редактор Russia Today

Скабєєва Ольга Володимирівна, телеведуча каналу «Россия-1»;

Соловйов Володимир Рудольфович, ведучий «Соловйов Live».

Раніше стало відомо, що популярний відеохостинг YouTube видалив основний і резервний канали відомого російського пропагандиста Володимира Соловйова «Соловьев LIVE».

Нагадаємо, раніше медіасервіс YouTube заблокував трансляцію російських «Первый канал», «Россия 24», «Россия 1», TASS, «РИА новости», РБК, «Телеканал звезда» і ще низки каналів на території України.