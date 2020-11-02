Поблизу резиденції «Межигір‘я» зникли безвісти двоє рибалок (фото)

Було виявлено човен зниклих рибалок із заведеним мотором

Вишгородський відділ поліції розшукує безвісті зниклих Володимира Сидоренка 1969 р. н. та Володимир Солодчука 1966 р. н.

Як повідомляє пресслужба поліції, 31 жовтня на березі резиденції «Межигір‘я» було виявлено човен із заведеним мотором, на якому чоловіки відправилися риболовити. Згодом було знайдено і замкнений автомобіль, на якому чоловіки приїхали.

Прикмети Сидоренка: зріст 165-168 см, худорлявої статури, очі синього кольору, коротке волосся темного кольору, на животі є шрам після операції.

Був одягнений: штани та бушлат болотного кольору.

Прикмети Солодчука: зріст 165 см, середньої статури, очі сіро-синього кольору, коротке волосся темно-русого кольору.

Був одягнений: штани та куртка камуфляжного забарвлення, шапка темного кольору, взуття гумове чорного кольору.

«Якщо Вам відоме місце знаходження зниклих чоловіків чи маєте будь-яку інформацію, просимо Вас повідомити на спецлінію «102» або за н.т. 045-96-22-065», - закликали правоохоронці.