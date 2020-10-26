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    Чистили рибу вночі серед лісу: столичні патрульні виявили підозрілих осіб (фото)

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    Риба була на землі, у відрах, ванночках і тазах - Чистили рибу вночі серед лісу: столичні патрульні виявили підозрілих осіб (фото)
    Риба була на землі, у відрах, ванночках і тазах
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Чоловік і жінка не могли пояснити походження риби

    Вночі київські патрульні отримали виклик на вулицю Набережно-Корчуватську. Заявниця повідомила, що невідомі їй особи виловлюють рибу сіткою.

    Прибувши у вказану жінкою місцевість, патрульні взялися обстежувати територію. Невдовзі інспектори побачили нетипову для нічного лісу ситуацію: чоловік та жінка обробляли рибу. Жива та вже оброблена, риба була всюди: на землі, у відрах, ванночках та тазах. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Попередньо інспектори встановили, що риба — африканський сом кларій, якого виловили в іншому місці та, ймовірно, привезли до лісу вантажним фургоном. Жодних документів на рибу чоловік та жінка не мали, її походження пояснити не могли.

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    Чистили рибу вночі серед лісу: столичні патрульні виявили підозрілих осіб (фото)
    Чистили рибу вночі серед лісу: столичні патрульні виявили підозрілих осіб (фото)
    Чистили рибу вночі серед лісу: столичні патрульні виявили підозрілих осіб (фото)
    Чистили рибу вночі серед лісу: столичні патрульні виявили підозрілих осіб (фото)
    Чистили рибу вночі серед лісу: столичні патрульні виявили підозрілих осіб (фото)

    Патрульні викликали на місце представників Держрибагентства, які склали відповідні адміністративні матеріали.

    Національна поліція України Київ рибальство браконьєр
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