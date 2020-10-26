Чистили рибу вночі серед лісу: столичні патрульні виявили підозрілих осіб (фото)



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Риба була на землі, у відрах, ванночках і тазах Фото: Патрульна поліція Києва

Чоловік і жінка не могли пояснити походження риби

Вночі київські патрульні отримали виклик на вулицю Набережно-Корчуватську. Заявниця повідомила, що невідомі їй особи виловлюють рибу сіткою.

Прибувши у вказану жінкою місцевість, патрульні взялися обстежувати територію. Невдовзі інспектори побачили нетипову для нічного лісу ситуацію: чоловік та жінка обробляли рибу. Жива та вже оброблена, риба була всюди: на землі, у відрах, ванночках та тазах. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Попередньо інспектори встановили, що риба — африканський сом кларій, якого виловили в іншому місці та, ймовірно, привезли до лісу вантажним фургоном. Жодних документів на рибу чоловік та жінка не мали, її походження пояснити не могли.

Патрульні викликали на місце представників Держрибагентства, які склали відповідні адміністративні матеріали.