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    Окупанти сьогодні вже п'ять разів обстріляли позиції українських бійців

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    Окупанти сьогодні вже п'ять разів обстріляли позиції українських бійців

    Втрат серед українських військових немає

    На Донбасі протягом поточної доби, 29 жовтня, збройні формування РФ і її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр ООС.

    Повідомляється, що бойовики обстріляли позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник здійснив два обстріли по позиціях Об'єднаних сил поблизу Богданівки, Красногорівки. Тут бойовики застосували автоматичні гранатомети, стрілецьку зброю, станкові протитанкові гранатомети.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили три обстріли наших позицій біля Луганського і Кримського. Бойовики застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети і стрілецьку зброю.

    Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про розведення сил і засобів в Золотому. Так, на прохання журналістів прокоментувати розведення сил і засобів у Золотому, він заявив, що «ми чекаємо підтвердження ООС». Коли резиденту повідомили, що в ООС підтвердили інформацію, він відповів: «прекрасно, прекрасно».

    До слова, глава МЗС сьогодні розповів, коли розпочнеться розведення сил у Петровському.

    Як вже відомо, сьогодні о 17.00, відбудеться брифінг Командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка з питань початку розведення сил та засобів на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

    Раніше командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко розповів подробиці розведення сил і засобів на Донбасі.

    Як відомо, у вівторок міністр закордонних справ Вадим Пристайко сказав журналістам у Маріуполі, що в Золотому «розведення відбувається просто зараз».

    Згодом у штабі ООС підтвердили, що розведення сил біля Золотого розпочато.

     Читайте також: Ситуація у Золотому загострюється, все може вийти з-під контролю. Свідчення добровольця
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