Україна планує скасувати мораторій на експорт лісу - торговельний представник



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Торгпред України вказав, коли можливе скасування мораторію на експорт лісу-кругляка

«Ми готові реформувати лісове господарство до такого рівня, в якому можна скасовувати мораторій», - заявив Качка

Україна планує реформувати галузь лісового господарства до тієї міри, щоб скасувати мораторій на експорт лісу-кругляка.

Про це в інтерв'ю «Європейській правді» повідомив торговельний представник України Тарас Качка.

Зокрема, Качка прокоментував арбітраж, який триває між Україною та ЄС щодо мораторію на експорт лісу-кругляка. Існування такого мораторію суперечить угоді про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

«Тут гарною новиною є указ президента про план заходів щодо реформування у сфері лісового господарства. Передбачені у ньому заходи мають призвести до усунення проблеми, яка є в наших відносинах (з ЄС - ред.). Ми готові реформувати лісове господарство до такого рівня, в якому можна скасовувати мораторій», - заявив Качка.

Він також зазначив, що окрім заборони на експорт лісу в Україні існує проблема з його контрабандою, яка також планують вирішити спільно з ЄС.

Зокрема, новий уряд планує працювати спільно з Євросоюзом над зменшенням контрабандних потоків, залученням європейських інвестицій у розвиток української лісозаготівлі та вирощування лісу.

Зазначимо, що Україна запровадила заборону (мораторій) на експорт необробленої деревини до ЄС у 2015 році з метою боротьби з незаконною вирубкою карпатських лісів.

Водночас, з того часу Україна стала найбільшим експортером нелегальної деревини до Євросоюзу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський влітку на гелікоптері особисто оцінив масштаби незаконної вирубки лісових угідь на Харківщині.