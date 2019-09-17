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    Економіка та фінанси

    Україна планує скасувати мораторій на експорт лісу - торговельний представник

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    <p>Торгпред України вказав, коли можливе скасування мораторію на експорт лісу-кругляка</p> - Україна планує скасувати мораторій на експорт лісу - торговельний представник

    Торгпред України вказав, коли можливе скасування мораторію на експорт лісу-кругляка

    «Ми готові реформувати лісове господарство до такого рівня, в якому можна скасовувати мораторій», - заявив Качка

    Україна планує реформувати галузь лісового господарства до тієї міри, щоб скасувати мораторій на експорт лісу-кругляка.

    Про це в інтерв'ю «Європейській правді» повідомив торговельний представник України Тарас Качка.

    Зокрема, Качка прокоментував арбітраж, який триває між Україною та ЄС щодо мораторію на експорт лісу-кругляка. Існування такого мораторію суперечить угоді про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

    «Тут гарною новиною є указ президента про план заходів щодо реформування у сфері лісового господарства. Передбачені у ньому заходи мають призвести до усунення проблеми, яка є в наших відносинах (з ЄС - ред.). Ми готові реформувати лісове господарство до такого рівня, в якому можна скасовувати мораторій», - заявив Качка.

    Він також зазначив, що окрім заборони на експорт лісу в Україні існує проблема з його контрабандою, яка також планують вирішити спільно з ЄС.

    Зокрема, новий уряд планує працювати спільно з Євросоюзом над зменшенням контрабандних потоків, залученням європейських інвестицій у розвиток української лісозаготівлі та вирощування лісу.

    Зазначимо, що Україна запровадила заборону (мораторій) на експорт необробленої деревини до ЄС у 2015 році з метою боротьби з незаконною вирубкою карпатських лісів.

    Водночас, з того часу Україна стала найбільшим експортером нелегальної деревини до Євросоюзу.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський влітку на гелікоптері особисто оцінив масштаби незаконної вирубки лісових угідь на Харківщині.

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