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    Економіка та фінанси

    Фонд держмайна відкрив «сховище» даних об’єктів приватизації

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    Фонд держмайна відкрив «сховище» даних об’єктів приватизації

    Дані включають установчі, дозвільні, організаційні, операційні, претензійно-позовні та правовстановлюючі документи

    Фонд державного майна України запускає віртуальні кімнати даних по об’єктах приватизації у тестовому режимі.

    Про це повідомляє прес-служба Фонду.

    «Передбачається, що по більшості об’єктів приватизації буде створено віртуальне сховище документів, що є важливим фактором прийняття рішення інвесторами щодо купівлі того чи іншого об’єкту», – йдеться у повідомленні.

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    Як наголошується, зазвичай цей перелік включає установчі, дозвільні, організаційні, операційні, претензійно-позовні та правовстановлюючі документи, документи з праці, фінансову звітність та договори.

    «Головна мета такого розкриття – спростити доступ до інформації та прибрати корупцію при її отриманні, збільшити прозорість процесу приватизації, підвищити конкуренцію та, відповідно, ціну об’єктів на аукціонах», – заявили у Фонді.

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    Нагадаємо, Фонд держмайна пропонує законсервувати Гостиний двір.

    Як повідомлялося, Кабмін передав на приватизацію ще 76 держпідприємств.

    Кабмін приватизація документи Фонд державного майна
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