Фонд держмайна відкрив «сховище» даних об’єктів приватизації



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Дані включають установчі, дозвільні, організаційні, операційні, претензійно-позовні та правовстановлюючі документи

Фонд державного майна України запускає віртуальні кімнати даних по об’єктах приватизації у тестовому режимі.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

«Передбачається, що по більшості об’єктів приватизації буде створено віртуальне сховище документів, що є важливим фактором прийняття рішення інвесторами щодо купівлі того чи іншого об’єкту», – йдеться у повідомленні.

Як наголошується, зазвичай цей перелік включає установчі, дозвільні, організаційні, операційні, претензійно-позовні та правовстановлюючі документи, документи з праці, фінансову звітність та договори.

«Головна мета такого розкриття – спростити доступ до інформації та прибрати корупцію при її отриманні, збільшити прозорість процесу приватизації, підвищити конкуренцію та, відповідно, ціну об’єктів на аукціонах», – заявили у Фонді.

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Нагадаємо, Фонд держмайна пропонує законсервувати Гостиний двір.

Як повідомлялося, Кабмін передав на приватизацію ще 76 держпідприємств.