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    Поліція Вінниччини розшукує 14-річну мешканку Літинського району

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    Поліція Вінниччини розшукує 14-річну мешканку Літинського району

    Допоможіть розшукати неповнолітню Христину Голдзінську

    Поліцією Вінниччини встановлюється місцеперебування 14-річної жительки села Кожухів Літинського району.

    Про це інофрмує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    Вранці, 24 жовтня, дівчина пішла до школи, але у навчальний заклад не прийшла, ввечері додому не повернулась.

    Прикмети: зріст 165 см, худорлявої тілобудови, світло-русе волосся, сірі очі.

    Була одягнена у чорний пуховик, темно-сині джинси, чорні кросівки з зеленими вставками. При собі мала чорний рюкзак з білими зірочками.

    Якщо комусь відоме місцеперебування дівчини, прохання повідомити до поліції за телефонами: (0432) 59 40 99, 59 41 55 або 102.

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