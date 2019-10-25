Поліція Вінниччини розшукує 14-річну мешканку Літинського району



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Допоможіть розшукати неповнолітню Христину Голдзінську

Поліцією Вінниччини встановлюється місцеперебування 14-річної жительки села Кожухів Літинського району.

Про це інофрмує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Вранці, 24 жовтня, дівчина пішла до школи, але у навчальний заклад не прийшла, ввечері додому не повернулась.

Прикмети: зріст 165 см, худорлявої тілобудови, світло-русе волосся, сірі очі.

Була одягнена у чорний пуховик, темно-сині джинси, чорні кросівки з зеленими вставками. При собі мала чорний рюкзак з білими зірочками.

Якщо комусь відоме місцеперебування дівчини, прохання повідомити до поліції за телефонами: (0432) 59 40 99, 59 41 55 або 102.