Штормове попередження: в Одесі очікується туман

Гідрометцентр: в найближчі 1-2 години 10 грудня і вранці 11 грудня в Одесі та області очікується туман, видимість 200-500 м

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попередив одеситів та гостей міста про погіршення погодних умов.

Найближчі 1-2 години 10 грудня 2020 року по Одесі та області очікується туман, який збережеться до кінця доби.

Вночі та вранці 11 грудня - видимість 200-500 м.

Нагадаємо, що погода в Україні у четвер, 10 грудня, буде обумовлена боротьбою східного антициклону і західних циклонів. В країну прийде потепління на більшість територій, але разом з «підвищенням градуса» увірвуться потужні штормові опади - мокрий сніг, дощ та сильний вітер.

Так, згідно з прогнозом Наталки Діденко в Facebook, сьогодні мокрий сніг та дощ вірогідні на Заході, Півночі (крім Сумської області), в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях. В інших регіонах без істотних опадів.

Температура в цей день буде на рівні нуля. На Заході буде тепліше - від +2 до +6 градусів, на Півдні - від +4 до +8, а ось у Криму до +12 тепла.

До слова, Карпати засипає снігом.