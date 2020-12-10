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    Штормове попередження: в Одесі очікується туман

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    Штормове попередження: в Одесі очікується туман

    Гідрометцентр: в найближчі 1-2 години 10 грудня і вранці 11 грудня в Одесі та області очікується туман, видимість 200-500 м

    Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попередив одеситів та гостей міста про погіршення погодних умов.

    Найближчі 1-2 години 10 грудня 2020 року по Одесі та області очікується туман, який збережеться до кінця доби.

    Вночі та вранці 11 грудня - видимість 200-500 м.

    Нагадаємо, що погода в Україні у четвер, 10 грудня, буде обумовлена боротьбою східного антициклону і західних циклонів. В країну прийде потепління на більшість територій, але разом з «підвищенням градуса» увірвуться потужні штормові опади - мокрий сніг, дощ та сильний вітер.

    Так, згідно з прогнозом Наталки Діденко в Facebook, сьогодні мокрий сніг та дощ вірогідні на Заході, Півночі (крім Сумської області), в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях. В інших регіонах без істотних опадів.

    Температура в цей день буде на рівні нуля. На Заході буде тепліше - від +2 до +6 градусів, на Півдні - від +4 до +8, а ось у Криму до +12 тепла.

    До слова, Карпати засипає снігом.

    Теги: прогноз погоди Одеса вітер дощ
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